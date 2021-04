Jubler: - En virkelig stor dag!

Tirsdag 6. april er en stor dag for tv-baronessen Caroline Fleming.

Hun er nemlig begyndt i behandling for adhd, som hun fik diagnosticeret for nylig, og det er en kæmpe lettelse for den 45-årige kendis.

Det fortæller hun i et længere opslag på sin Instagram-profil.

'I dag er en virkelig virkelig stor dag for mig. Jeg er startet på ADHD-medicin. Og lige nu har jeg det ret mærkeligt. Jeg havde aldrig troet, at den diagnose, som jeg selv for få år siden bare troede, var en etiket, man gav 'uartige' børn, en dag skulle blive min egen realitet,' skriver hun og fortsætter med at fortælle, at mange ting pludselig giver bedre mening, efter hun har fået diagnosen.

Deler diagnose: 'Jeg har svær ADHD'

'Men måske er det ikke så ulogisk alligevel. Jeg husker tilbage på dengang mine forældre gav mig bogen, 'Den uartige Caroline,' ja så troede jeg faktisk, at den var skrevet om mig til mig...', skriver hun og fortsætter:

'Hvorfor har jeg aldrig sovet..? Hvorfor har det været så svært at gøre noget færdigt, selvom jeg har haft gang i fem tusind ting på en gang, mens jeg taler med 400 ord i minuttet - et mirakel, faktisk, at jeg har skrevet 8 bøger og lavet masser af TV, designet diverse kollektioner til hjemmet og mest vigtigt, været fuldtids alenemor til mine tre puslinger. Jamen det er jo derfor...', skriver hun videre.

Hører mærkelige lyde

I opslaget fortæller hun også, at hun har døjet med blandt andet angst og tvangstanker, og at hun nu er blevet klogere på, at det skyldes diagnosen.

'Det er faktisk også derfor, jeg hører mærkelige lyde dag og nat, har døjet med angst og tvangstanker, har oplevet flere harmonikasammenstød i min bil, fordi min opmærksomhed har været afledt af mine mange åbne kanaler,' skriver hun.

Caroline Flemings søn Nicholas, som hun har med Nicklas Bendtner, lider ligeledes af svær adhd. Foto: Peter Hauerbach

Nu glæder Fleming sig over, at hun forhåbentlig kan få en mere almindelig hverdag med hjælp fra medicinen.

'Tænk, at med denne medicin kan jeg måske se en hel film uden at rejse mig for at vaske gulv eller støvsuge eller lægge mine trøjer i farvekoordineret orden... Tænk, hvis denne medicin også kan lukke for lydene om natten.. Tænk, hvis et lille knirk kunne lyde som blot et lille knirk og ikke en eksplosion. Tænk, hvis tankerne kunne være få og ikke føles som et 18 spors motorvej på fuld drøn', skriver hun og understreger, at hun er meget spændt på den tid, der kommer.

Efter diagnose: Nu tager hun stort skridt

For nylig fortalte Fleming også ærligt om, at hendes søn Nicholas har svær adhd, og at hun ville stoppe med at arbejde i en periode for at være der for ham.

Siden har hun så også selv fået konstateret lidelsen og er blevet ambassadør for Adhd-foreningen.