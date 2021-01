Jubler: Endelig er det sket

I november valgte 'Vild med dans'-stjernen Silas Holst og skuespilleren Johannes Nymark at sætte deres fælles hjem - en murstensvilla i Husum i København - til salg igen efter en kort pause fra boligmarkedet.

Villaen ejer eksparret sammen med moderen til deres to børn, Louise Mahnkopf, og da villaen blev sat til salg igen, fik den 186 kvadratmeter store murstenshus med seks værelser en ny pris, nemlig 5.750.000 kroner, hvilket var et nedslag på 45.000 kroner fra sidste udbudspris.

Den nye pris har dog tilsyneladende hjulpet med at få skub i salget, for nu kan familien efter flere måneder endelig juble over, at villaen er solgt, og at nye eventyr derfor venter.

'Huset er solgt! Men hvor skal vi så bo?!', skriver Johannes Nymark til et billede på Instagram, hvor han ligger ude foran huset i sommer.

Vil score millioner: Derfor sælger de igen

Samtidig understreger han, at han, Silas Holst, Louise Mahnkopf og deres respektive partnere gerne vil fortsætte med at bo så tæt på hinanden som muligt og bibeholde den tætte relation i deres lille regnbuefamilie.

'Hvis du hører om tre rækkehuse, et stort flerfamiliershus med tre enheder eller andet, hvor man kan være tre familier tæt på hinanden i København og omegn, så skriv endelig,' lyder opfordringen fra skuespilleren.

Silas Holst og Johannes Nymark bkev skilt tilbage i 2017. Foto: Mogens Flindt

Fundet ny ejendomsmægler

I forbindelse med den seneste sæson af 'Vild med dans', hvor Silas Holst endte på en flot tredjeplads sammen med sin partner, skuespiller Nukâka Coster-Waldau, talte Ekstra Bladet med ham om hussalget.

Her satte han et par ord på, hvorfor huset havde været taget af markedet i en periode.

- Nu har vi fundet en god ejendomsmægler kontra den sidste, og så har vi fundet noget, vi gerne vil bo i. Men det kræver, at vi sælger det andet. På den måde svinger økonomien ikke i det niveau, at man bare kan købe ejendomme uden at sælge, sagde han i den forbindelse.

- Det er tid til, at vi skal videre i livet. Nu er vi landet, og vi har fundet den løsning, der vil virke for os fremover, sagde han videre.

Regnbuefamilien er langt om længe kommet af med deres hus. Foto: Boliga

Trekløveren købte 30'-er-villaen i den københavnske bydel af 'Vild med dans'-dommer Britt Bendixen i 2014 for lige præcis tre millioner kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Silas Holst og Johannes Nymark i forbindelse med hussalget, men det har i skrivende stund ikke været muligt.