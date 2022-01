Jubler: Endelig er det sket

Caroline Fleming er meget lykkelig over, at sønnen Nicholas er kommet ind på en specialskole, der imødekommer hans behov i forbindelse med adhd

I oktober sidste år kunne Ekstra Bladet berette, at Caroline Fleming har taget sin søn Nicholas, der har diagnosen adhd, ud af den skole, der ellers er tilpasset børn og unge med specielle behov. Han trivedes nemlig ikke på skolen og dét til stor ulykke for både mor og søn.

Men nu er lykken endelig vendt for Nicholas, der er kommet ind på en skole, som han er yderst tilfreds med, fortæller den tidligere tv-baronesse i et Instagram-opslag.

'De kloge siger, at man er lige så lykkelig som sit mindst lykkelige barn. Det er sandt for mig, og det har været rigtig svært i lang tid. Men ikke mere. Det er nemlig rigtig lykkeligt, at min yngste søn endelig er kommet på en specialskole, som han er virkelig glad for,' skriver hun og fortsætter:

'- Mor, skal jeg i skole i dag? Ja, skat, siger jeg. Jubiiiiii, siger Nico. Min taknemmelighed kan ikke måles, og hvor er det bare livsbekræftende, at der findes et sted som den skole, Nico er kommet ind på, hvor han mødes HVER DAG med kærlighed, tålmodighed, empati og en dyb forståelse af hans lille, dejlige og ofte udfordrede væsen.'

Caroline Fleming har fået sønnen Nicholas sammen med den tidligere fodboldstjerne Nicklas Bendtner. Foto: René Schütze

Caroline Fleming er meget begejstret for lærerne på skolen, som hun glæder sig over forstår, støtter og giver kærlig nærvær til sønnen. Og det gælder ikke kun i skoletiden, men også uden for skolen, når Nicholas er kommet hjem efter en skoledag, forklarer hun.

Derfor vil hun gøre sit for, at flere børn med adhd kan få glæde af lignende skoletilbud, og til det formål har Caroline Fleming allieret sig med ADHD Foreningen.

'Sikke en forskel, en forskel alle fortjener. Jeg vil kæmpe videre, nu med meget mere overskud til kampen,' lyder det til slut fra Caroline Fleming.



Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Caroline Fleming gennem hendes presseansvarlige, Elisa Lykke, men hun har ikke yderligere kommentarer.

