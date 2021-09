Jubler: Endelig er vi gift

Lørdag var en stor dag for politikeren Mette Reissmann, der af mange er kendt som ekspert i 'Luksusfælden'.

Efter at have udskudt sit bryllup flere gange grundet corona kunne Reissmann og kæresten Nils Rømer nemlig endelig sige ja til hinanden og blive viet.

Det fortæller 57-årige Reissmann til Ekstra Bladet.

Vielsen foregik på Københavns Rådhus med efterfølgende fest for venner og familie.

- Det var en stor fest, og det var meget lykkeligt, at coronarestriktionerne er ovre nu, så vi kunne invitere alle dem, vi ville. Vi har nemlig haft udskudt det et par gange efterhånden på grund af corona, siger hun og fortsætter:

- Det var ikke til at bære, hvis det skulle udskydes igen, så det var dejligt, at det endelig kunne lade sig gøre.

Mette Reissmann var i mange år ekspert i 'Luksusfælden'. I dag er hun politiker for Socialdemokratiet. Foto: Nent Group Entertainment

Gode mennesker

Parret havde en dejlig dag og en skøn fest, fortæller Reissmann. Særligt to øjeblikke gjorde dog indtryk på hende.

- Jeg synes, at da vi skulle holde talerne til hinanden, var det bevægende, og det var samtidig fantastisk at se hele mit liv komme ind ad døren, da jeg skulle sige ja foran alle gæsterne.

- Det var så skønt at se alle mine barndomsveninder, skolekammerater, tidligere kolleger og alle de mennesker, der har betydning i mit liv. Det var meget rørende, og det var som at få en gennemgang af 'her er dit liv'.

Lørdag blev parret gift. Foto: Privat

Nej tak til traditioner

For Mette Reissmann var det vigtigt, at brylluppet ikke var alt for stift og traditionelt. Derfor var der hverken brudevals eller andre klassiske bryllupstraditioner på programmet.

- Vi havde frabedt os traditionelle bryllupsting som brudevals og mange taler, fordi vi hellere ville have en fest, der indebar, at folk hyggede sig og ikke skulle sidde ned hele tiden.

- Så vi havde også lavet en meget løs bordplan, hvor man sad ved store bænke, og hvor man kunne gå rundt og tale på kryds og tværs, og hvor man selv skulle hente sin mad. Det var en meget uformel stemning, og det var lige, som vi havde ønsket.

Derfor er den tidligere 'Luksusfælden'-ekspert da også lykkelig i kølvandet på brylluppet.

- Vi har jo kendt hinanden i 15 år, før vi fik papir på hinanden. Så det er en ægte glæde, vi føler lige nu, siger hun.

Selvom Mette Reissmann i 'Luksusfælden' fremstår som et økonomisk supermenneske, har hun selv flere gange kæmpet med gæld, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mette Reissmann fortæller om hendes oplevelse med eftervederlag, efter hun i 2019 var færdig i Folketinget.