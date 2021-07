Jubler: Endelig har de sagt ja

Lørdag er en stor dag for tv-parret Maria Mainz og Daniel Busk, der er kendt fra 'Årgang 20' på TV 2 - og det er vel at mærke ikke på grund af EM-kvartfinalen mellem Danmark og Tjekkiet, som ellers optager størstedelen af den danske befolkning lørdag aften.

Parret har nemlig sagt ja til hinanden til et stort anlagt bryllup i Dyrehaven og kan nu kalde sig mand og kone.

Det fortæller Maria på sin Instagram-profil, hvor hun ligeledes har delt billeder af parret i deres stiveste puds.

Parret er lørdag endelig blevet viet i Lundtofte Kirke i Kongens Lyngby, efter de flere gange har måttet rykke den store dag grundet corona.

Dilemma

Tidligere på ugen fortalte Maria til Ekstra Bladet, at de to var havnet i noget af et dilemma angående brylluppet, efter det stod klart, at deres bryllup faldt sammen med Danmarks afgørende fodboldkamp.

Idéerne var mange, og tanken om et rigtigt fodboldbryllup blev kastet lidt frem og tilbage.

- Men jeg er simpelthen ikke fodboldfan, jeg ved godt, at det er en speciel kamp, men vi blev simpelthen nødt til at finde et kompromis, har Maria tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Parret har flyttet deres bryllup tre gange for at tillpasse sig corona. Privatfoto

Toastmaster

Aftalen blev derfor i stedet, at toastmasteren under brylluppet får lov til at sige, hvis der sker noget vigtigt i kampen, som når Danmark forhåbentlig scorer.

Derudover bliver de sidste 15-20 minutter af hver halvleg også vist for gæsterne.

- Der bliver ingen kamp under maden, og vi frabeder os, at folk kigger på deres telefoner under middagen, så de kan høre talerne, har Maria tidligere fortalt.

Maria Mainz har set frem til dagen i lang tid, og hun mener selv, at der er tale om et godt kompromis, men hun er også klar over, at kæresten Daniel ser det lidt anderledes.

- Det er klart anderledes for mig. Daniel glæder sig selvfølgelig, men for hans skyld kunne vi være gået på rådhuset. Det er da ingen hemmelighed, at han ikke har været så meget med i planlægningen, sagde hun med et grin.

De har flere gange måttet udskyde den store dag grundet corona, men nu er det endelig lykkedes at få deres drømmebryllup.

Sammen har parret sønnen Louie på et år.