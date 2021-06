Jubler: Endelig sker det

Ophelia Pitzner er blevet student og fortæller, at hun nu kigger mod udlandet

Ophelia Pitzner, der er kendt fra 'Diamantfamilien' på TV 2 Zulu, har et ekstra stort smil på læben i disse dage.

Hun fik nemlig forleden huen på hovedet og kan nu kalde sig student.

Det skriver hun på Instagram.

'Endelig er jeg færdig', skriver hun og fortsætter med at fortælle, at hun nu har planer om at tage til udlandet, efter hun har færdiggjort sin gymnasiale uddannelse.

'Nu skal jeg ikke ses i Danmark igen. Det har været en oplevelse. Tak', skriver hun - altsammen på engelsk.

På Instagram lægger hun heller ikke skjul på, at hun ser frem til det, som fremtiden vil bringe.

'Stævner ud mod nye horisonter. Så er jeg helt færdig. Har aldrig set så meget frem til min egen fremtid som jeg gør nu. Nye lande, mennesker og oplevelser sikke dog et liv jeg får', skriver hun.

Under billedet vælter det ind med lykønskninger til diamantdatteren.

'Elsker dig', skriver hendes mor, Katerina Pitzner, mens søster Thalia Pitzner også sender en hilsen.

'Tillykke min engel', skriver hun.

Spændt på fremtiden

På sin egen Instagram-profil har Katerina Pitzner også delt nyheden om, at hendes yngste datter nu er færdig med gymnasiet.

'Jeg er spændt på næste kapitel i udlandet. Jeg hepper på dig, min skat', skriver hun i opslaget, hvor hun har delt et billede og en video af datteren, inden hun skal til dimission.

Som seer har man blandt andre kunnet følge Ophelia Pitzner i serien 'Diamantfamilien' på TV 2 Zulu, hvor man følger hende og familien i deres op- og nedture.