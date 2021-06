Jubler: Er blevet far for første gang

Popstjernen Mads Langer er blevet far til en datter

Mads Langer smiler formentlig ekstra stort i øjbelikket.

Den 37-årige popstjerne er nemlig blevet far for første gang.

Det løfter han sløret for i et opslag på Instagram, hvor han har delt et billede af den lille pige.

Til opslaget har han helt kort skrevet navnet Hannah efterfulgt af et hjerte.

Tilbage i december fortalte Mads Langer for første gang om, at han og hans kone, Julie Lillelund, ventede barn.

'Min yndlingsperson i verden bærer vores baby. DET ER EN PIGE. Jeg kan ikke vente med at møde hende tidligt næste sommer', skrev han dengang i et opslag på Facebook.

Mads Langer blev i 2019 gift med den 11 år yngre Julie Lillelund. Han friede til hende juleaften 2017, da de havde kendt hinanden i halvandet år.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra den nybagte far, men det har i skrivende stund ikke været muligt.