Jubler: Er blevet far igen

Musiker og tidligere dommer på 'X Factor' Lars Ankerstjerne er et stort smil.

I et opslag på Instagram fortæller han, at han og kæresten, Lise Koefoed, er blevet forældre til en lille pige.

'Hej lillesøster! “Who’s world is this??? The world is yours, the world is yours”', skriver Ankerstjerne til billedet af de nybagte forældre og den lille gudklump.

Også Lise Koefoed, som er skuespiller, har delt den glædelige nyhed med sine følgere på Instagram.

'Lillesøster er her! Både Mor, Far og Storesøster er allerede meget forelskede i dig!', skriver hun til sit opslag.

Gik godt første gang: 'Vi gør det igen'

Ankerstjerne og Lise Koefoed har i forvejen datteren Leona, som de fik i oktober 2018.

Lars Ankerstjerne og Lise Koefoed fotograferet i 2020. Foto: Mogens Flindt

I december solgte parret deres hus i Vanløse for at få plads til de nu to små børn.

Til Ekstra Bladet skrev Lars Ankerstjerne i den forbindelse i en sms, at de var glade for alt det gode, der skete i deres liv.

'Vi er meget glade. For handlen og da især for familieforøgelsen. 2021 kan kun blive fantastisk', skrev hitmageren, som dog ikke ønskede at sætte ret mange flere ord på fremtiden.

'Jeg kan ikke helt løfte sløret for, hvad vi skal - endnu. Andet end at jeg skal lave hits og passe børn, tænker jeg', skrev han.

Ankerstjerne sælger huset: Scorer millioner

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lars Ankerstjerne.