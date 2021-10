Jubler: - Et kæmpe privilegium

Det Kongelige Teater har forlænget aftalen med balletmester Nikolaj Hübbe i yderligere fire år.

Det oplyser Det Kongelige Teater i en pressemeddelelse.

Nikolaj Hübbe har haft posten de seneste 13 år, og nu løber aftalen frem til 2026.

53-årige Hübbe udtaler i pressemeddelelsen, at han er 'dybt beæret over at få lov til at fortsætte rejsen' hos Det Kongelige Teater.

- At skabe et balletkompagni i den absolutte verdensklasse og samtidig få lov til at opsætte forestillinger, der berører store som små, det er et kæmpe privilegium og i sandhed et ægte eventyr, siger han.

Nye rekorder

Hos Det Kongelige Teater siger teaterchef Kasper Holten, at Nikolaj Hübbe har været med til at skubbe teatret fremad.

- Hans tid som balletmester har været præget af stor tilstrømning af publikum - en tilstrømning som her i 2021 igen sætter nye rekorder.

- Nikolaj personificerer balletten over for hele Danmark og er en unik ambassadør for dansens fantastiske kraft, siger Kasper Holten.

Ballet har været omdrejningspunktet i Nikolaj Hübbes liv helt fra barnsben.

Han var otte år, da han første gang stillede sig ved en barre.

Som 21-årig blev han udnævnt til solodanser, og som 23-årig forlod han sin familie for at danse hos New York City Ballet.

Som 40-årig vendte han hjem til Danmark for at påtage sig stillingen som balletmester.

Nikolaj Hübbe er også kendt fra TV 2-programmet 'Vild med dans', hvor han er dommer.