Jubler: Færdig med kemobehandling

Efter hun i februar kunne fortælle offentligt, at hun var blevet ramt af brystkræft, er iværksætter og tidligere tv- og radiovært Andrea Elisabeth Rudolph nu et stort smil.

Det skyldes, at hun tirsdag blev færdig i kemobehandling, fortæller hun i et opslag på sin Instagram-profil.

'Jeg har haft den bedste dag. Sidste kemo nr. 16 af 16', skriver den 45-årige Andrea Elisabeth-Rudolph, og fortsætter:

'Jeg har fået de mest opløftende svar på min MR-scanning, og jeg er klar til operation, forhåbentlig næste uge. Tak, for jeres fantastiske kærlige opbakning, alt jeres hjælp og hep, opmuntrende ord og hjerter. Det virkede, og det fylder og vil altid fylde mit hjerte, tak'.

Opslaget ledsages af en video, hvor hun storsmilende sætter lidt flere ord på den glædelige nyhed.

- Jeg er simpelthen så stolt af denne her gudekrop, som har kunnet klare det, som er gået igennem 16 kemobehandlinger, der er proppet med cellegift, og som alligevel står her og stråler af liv. Det er jo sindssygt, og det er jeg vildt taknemmelig for, siger hun i videoen.

Skal have fjernet brystet

Her fortæller hun også, at hun har formået at holde humøret højt hele vejen igennem forløbet.

- Selvfølgelig har jeg været ked af det, selvfølgelig har jeg været bange og har været helt ude at skide, men jeg har haft godt humør hele vejen, og lige nu er det kæmpehumør større end nogensinde, siger Andrea Elisabeth Rudolph.

Nu er hun klar til den operation, der venter forude, hvor hun skal have fjernet sit ene bryst som et næste step i kampen mod kræften.

Andrea Elisabeth Rudolph blev tidligere på året diagnosticeret med brystkræft, efter hun i en periode havde oplevet irritation omkring armhulen.

Efter hun blev ramt af kræft, har man kunnet følge med i hendes kamp mod sygdommen på de sociale medier, hvor hun blandt andet har vist sit kronragede hoved frem og fortalt om behandlingen for sygdommen.

Siden har Rudolph blandt andet været med til at samle over en million kroner ind til Kræftens Bekæmpelse.