Jubler: Far til to

Jakob Oftebro og kæresten er blevet blevet forældre for anden gang

Hvis Jakob Oftebro smiler lige lidt ekstra for tiden, så er der god grund til det.

Han og kæresten Hannah Chocron, har nemlig udvidet familien fra tre til fire. Det bekræfter 'Dansegaderoben'-stjernen i en SMS til den norske avis VG.

'Det kan jeg bekræfte', skriver Oftebro i en sms til mediet - efterfulgt af et smiley og tilføjer videre, at både mor og barn har det godt, og at alle fire nyder sommerferien.

Jakob Oftebro og kæresten Hannah Chocron var i forvejen forældre til en datter på fire år. Om datteren har fået sig en lillebror eller lillesøster oplyser Jakob Oftebro ikke til mediet.

Jakob Oftebro er født i Norge, men snakker flydende dansk. Han har spillet med i flere store danske film og serier. Blandt andet 'Margrethe den første', som han her er til premiere på med instruktør Charlotte Sieling og skuespillerne Morten Hee Andersen, Trine Dyrholm og Søren Malling. Foto: Henning Hjorth

Jakob Oftebro er født og opvokset i Norge, men taler også flydende dansk og er flere gange blevet hædret for sit arbejde i Danmark. Han har blandt andet modtaget en Robert-pris for sin rolle i filmen 'Margrethe den første'.

Tidligere i år var Jakob Oftebro aktuel i TV 2's store seriesatsning 'Dansegarderoben', hvor han spillede karakteren Robert. En rolle, som Oftebro i et interview før har fortalt, at han fortrød.

Jakob Oftebro har også før ageret vært. Det skete sidste år til 'Kronprinsparrets Priser'.

37-årige Jakob Oftebro tog turen til Danmark som 21-årige for at uddanne sig på Statens Scenekunst Skole. Han slog for alvor igennem i Danmark i 2016, hvor han indtog rollen som Laust Jensen i Ole Bornedals omdiskuterede historiske tv-drama '1864'.