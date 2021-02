Jubler: Har fået helt særlig gave af Obama

Tilbage i 2013 vakte en helt særlig selfie opsigt.

Selfien blev taget til en mindehøjtidelighed for den sydafrikanske frihedskæmper Nelson Mandela, og på billedet så man den daværende danske statsminister Helle Thorning-Schmidt sammen med den daværende amerikanske præsident Barack Obama og den forhenværende britiske premierminister David Cameron.

Selfien gik siden verden rundt og skabte en del omtale, hvor statslederne især blev hyldet for deres afslappede attitude.

Siden har Helle Thorning-Schmidt flere gange fortalt mere om, hvordan den berømte selfie blev til.

- Det er ikke så tit, at vi har meget tid sammen. Vi er ofte til møder, hvor det er meget formelt, men der opstod en uformel stemning, har Helle Thorning-Schmidt tidligere fortalt i 'Året der gik' på DR.

- Jeg har lært af mine to store piger derhjemme, at det er det (at tage en selfie, red.), at man skal, sagde hun videre med et grin.

Noget tyder dog på, at det gode og afslappede forhold mellem Thorning-Schmidt og Obama ikke stoppede der og er fortsat siden.

Barack Obama har nemlig netop sendt et eksemplar af sin bog 'A Promised Land' med en personlig hilsen i.

Det fortæller Thorning-Schmidt på sin Instagram, hvor hun viser bogen frem.

'Til Helle. Med taknemmelighed for dit lederskab og partnerskab,' står der på første side i bogen, hvor Barack Obama ligeledes har skrevet sin underskrift.

Denne selfie gik verden rundt. Foto: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

I den forbindelse har Helle Thorning-Schmidt svært ved at skjule sin begejstring.

'Sikke en cool gave. Tak, Barack Obama', skriver hun blandt andet til videoen.

I kommentarfeltet giver en lang række af Helle Thorning-Schmidts kendte venner og bekendte da også udtryk for, at de er pænt misundelige.

'OMG Girl', skriver realitystjernen Linse Kessler.

'Ejj... altså hvor er det sejt', skriver den socialdemokratiske politiker Ida Auken, mens dj og radiovært Le Gammeltoft skriver 'What'.

Videoen har i skrivende stund fået tusindvis af likes og en lang række kommentarer.

Barack Obama har sendt en helt særlig gave til sin tidligere kollega Helle Thorning-Schmidt. Foto: AP

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

