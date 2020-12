Jubler: Har fundet kærligheden igen

Olivia Salo har atter fundet kærligheden, efter hun blev single for et par måneder siden

I marts fortalte realitydeltageren Olivia Salo, at hun atter var blevet single, efter hun og kæresten Felix var gået fra hinanden.

Siden da har tv-kendissen, der blandt andet er kendt fra 'Love Island', været åben på de sociale medier om, at hun har lagt kærligheden på hylden for en stund for i stedet at finde sig selv.

Men efter hun har givet sig selv et pusterum, har hun atter fået mod på kærligheden, og det har ført til, at hun nu har fundet en sød fyr, som hun kalder sin kæreste.

Det afslører hun på sin Instagram-profil.

- Vi tager det roligt og nyder også privatlivet. Det håber jeg, I forstår. Jeg er glad, lyder det fra Olivia Salo.

Olivia Salo har blandt andet medvirket i 'Til middag hos'. Foto: Nent Group Danmark

Her fortæller hun ligeledes, at hun har mødt sin nye flamme igennem fælles venner.

– Vi er blevet sat op gennem fælles venner. Så blev jeg inviteret ud og spise, og nu skriver vi hver dag et nyt kapitel til vores fortælling, lyder det videre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Olivia Salo, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Olivia Salo er især kendt fra sin deltagelse i den danske udgave af 'Love Island' på TV3 tilbage i 2019. Siden har hun medvirket i flere programmer - blandt andet 'Til middag hos' - og så er hun vært på programmet 'Olivia og sexmyterne'.

Efter sin deltagelse i 'Love Island' dannede Olivia Salo par med Joakim Meskali, som hun mødte i forbindelse med programmet, men da parret vendte tilbage til Danmark igen varede forholdet ikke ved.