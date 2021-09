Jubler: Har fundet kærligheden igen

Realitydeltageren Camilla Thoby, der især er kendt fra 'Ex on the Beach', er ét stort smil for tiden.

Hun har nemlig fundet kærligheden på ny, efter hun for et par måneder siden kunne annoncere, at hun atter var single, efter hun ellers havde fundet sammen med sin ekskæreste efter flere år fra hinanden.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet og løfter sløret for, at hendes udkårne er 36 år, hedder Christian og arbejder som pædagog.

- Det er rigtigt, at jeg har fået en kæreste, siger hun og fortsætter med at fortælle, at de har kendt hinanden i noget tid.

- Han træner i det fitnesscenter, hvor jeg arbejder. Jeg mødte ham for et år siden, hvor vi altid har haft rigtig god kemi og har snakket vildt godt sammen, og for to måneder siden begyndte vi så at date, fortæller hun.

Meget ens

Adspurgt hvad hun faldt for ved sin nye udkårne, er svaret dog klart:



- Jeg har altid kunnet lide hans person. Han er meget lig mig. Jeg synes, vi minder helt vildt om hinanden på mange punkter og så på andre slet ikke, siger hun og fortsætter:

- Men jeg har forelsket mig i hans betænksomhed overfor mig, hans uselviske måde at behandle mig på og den ro og tryghed, han giver mig. Det er det sundeste forhold, jeg nogensinde har været i og er så taknemmelig for, at jeg har ham, siger hun videre.

Camilla Thoby har tidligere blandt andre datet Nichlas Petersson, der sammen med Thoby medvirkede i sidste års sæson af 'Ex on The Beach', og Daniel Rosendal, der er kendt fra 'Paradise Hotel'.