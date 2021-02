Jubler: Har fundet kærligheden

Den tidligere 'Paradise Hotel'-finalist Anne Plejdrup svæver på en lyserød sky for tiden, da hun har fundet kærligheden.

Det bekræfter hun over for Ekstra Bladet, hvor hun kalder dem kærester.

Hun ønsker endnu ikke at røbe identiteten på fyren, men fortæller at han er 23 år og fra Aalborg.

- Vi er blevet kærester, siger 21-årige Anne Plejdrup med glæde i stemmen og fortsætter:

- Han er guide. Jeg har været i Sunny Beach for nogle år siden, så det er ad den vej. Vi har så skrevet lidt sammen og begyndte at se hinanden for tre måneder siden.

Pissesjov

Distancen er naturligvis en udfordring, men det klarer de godt indtil videre.

- Han er jo jyde, men distancen fungerer fint nok. Det er også godt nok, at man får muligheden for at savne hinanden engang imellem. Hvis man bor tæt på hinanden, ses man også hurtigt for meget i starten, siger hun.

- Jeg forestiller mig, at du får mange tilbud fra håbefulde unge mænd. Hvorfor lige ham?

- Han er fandeme bare pissesjov. Han er ligesom mig. Nede på jorden og har talegaverne i orden. Han er god ved mig, ser godt ud og han har det hele, siger hun.

- Hvorfor må man ikke kende hans identitet?

- Jeg holder ham hemmelig lidt endnu. Mine følgere (på Instagram, red.) ved det ikke engang endnu, men han er heller ikke en, man kender. Han er bare en anonym gut fra Ålleren, siger hun.

Anne Plejdrup med Teitur Skoubo der smed kuglen foran snuden på hende i 2019. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle Anne Plejdrup genindtage hotellet i den kommende sæson sammen med blandt andre Mathias Hjorth og sangeren Bro's lillebror. En oplagt genforening af Mathias Hjorth og Trine Skjollander har ikke været mulig at få bekræftet. Foto: Mogens Flindt

Da Anne Plejdrup bor i København, er der langt mellem dem i dagligdagen. De har endnu ikke talt om, hvad de gør fremadrettet, men ifølge Anne Plejdrup er der kun én mulighed.

- Vi har ikke snakket så meget om det, men jeg tror godt, han kunne finde på at rykke til København. Jeg har i hvert fald ingen planer om at flytte fra København, så der er kun én mulighed, kan man sige.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan hele Anne Plejdrups udlægning omkring, hvordan de mødte hinanden dog ikke holde stik, da hun ifølge vores oplysninger var i Mexico for at filme 'Paradise Hotel' i starten af året. Det afviser hun dog selv pure.