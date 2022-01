Jubler: Har fundet kærligheden

Sofie-Mai Christensen faldt pladask for realitydeltageren Teitur Skoubo, da de to deltog i 'Ex on the Beach' i den seneste sæson.

De to sås da også, da de kom hjem til Danmark, men forholdet varede ikke ved.

Nu har lykken dog atter tilsmilet Sofie-Mai Christensen, og hun har fundet kærligheden igen.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har fundet en sød fyr, ja. Det er stadig meget nyt, og efter alt det med Teitur vil jeg gerne være sikker denne gang, før tingene går galt igen, siger hun og fortsætter med at fortælle, at hun med vilje holder forholdet privat lidt endnu.

Sofie-Mai har fundet kærligheden. Privatfoto

Vil ikke vise ham frem

Derfor vil hun heller ikke afsløre, hvem hendes nye flamme er.

- Jeg vil hellere vise ham frem, når titlen er kommet på, og vi er helt sikre, men han er enormt dejlig og gøre mig rigtig glad. Jeg har faktisk ikke været så glad længe, siger hun.

Sofie-Mai Christensen fortæller videre, at de har datet i omkring tre måneder, og selvom de ikke bor sammen endnu, bruger de meget tid sammen.

- Vi er stort set sammen hver dag. Vi kan sgu ikke undvære hinanden, siger hun.

Lige nu bruger de dog ekstra meget tid sammen. De er nemlig begge smittet med corona.

- Vi er jo i isolation, og det er noget af en test, siger hun og fortsætter:

- Men indtil videre har vi ikke revet hovedet af hinanden. Vi hygger bare derudaf, siger hun videre.