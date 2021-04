Jubler: - I tror det er løgn

I februar stod den danske iværksætter og tv-vært Andrea Elisabeth Rudolph frem og fortalte, at hun var blevet ramt af brystkræft og allerede var i gang med kemobehandling.

Siden da har man kunnet følge med i 44-årige Elisabeth Rudolphs kamp mod kræften på de sociale medier, hvor hun blandt andet ærligt har vist sit kronragede hoved frem og fortalt løbende om, hvordan det går hende, i takt med at hun modtager behandling for sygdommen.

Solgt for stort millionbeløb

Søndag var der så den årlige landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse, og her deltog Andrea Elisabeth Rudolph med sin egen indsamling, som hun blandt andet gjorde reklame for på de sociale medier.

Netop den indsamling har vist sig at gå over alt forventning.

Det fortæller hun i en video på Instagram.

Her fortæller hun søndag aften, at indsamlingen har nået over 800.000 kroner, og siden videoen blev uploadet, er beløbet steget endnu mere. Mandag formiddag er indsamlingen således oppe på 1,1 millioner kroner. Et beløb, der er nået på bare 24 timer.

'I tror, det er løgn. Jeg havde et mål, der hed 100.000 kroner. Sammen har vi samlet 869.000. Det er så sindssygt. Jeg har grinet og grædt, og det er sindssygt, lyder det fra en begejstret Andrea Elisabeth Rudolph, der fortsætter med at takke de mange, der har givet et bidrag.'

'Kæmpe tak. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det kommer alt sammen fra jer. Det er så fantastisk, siger Andrea Elisabeth Rudolph, der ligeledes fortæller, at indsamlingen stadig er i gang, og at man derfor fortsat kan donere i hele fem dage endnu.

'De her penge kommer til at gøre en kæmpe indsats,' understreger hun.

Tidligere har hun forklaret ærligt om, hvorfor det er vigtigt for hende at samle ind til kræftsagen:

'Da jeg fik konstateret kræft, var jeg ved at dø af skræk. Jeg blev bange for, at jeg skulle herfra, og at jeg skulle forlade mine børn og min familie. Ingen skal miste sin mor eller far eller sine børn eller venner til den lorte sygdom. Derfor samler jeg ind', skrev hun på Instagram.

Andrea Elisabeth Rudolph får stor støtte på de sociale medier i forbindelse med sin kræftdiagnose. Foto: Gorm Branderup

Kærlige hilsner

Under opslaget vælter det ind med kommentarer fra hendes kendte venner og kolleger.

'Shit, hvor er det flot,' skriver skuespiller Nicolaj Kopernikus.

'Wauw, fedt! Du er så sej og inspirerende en fighter,' skriver tv-vært Mette Cornelius.

'Rørende, vidunderlige, effektive, amazing, power lady SÅDAN!!!', skriver skuespiller Julie Steincke.

Det var tilbage i februar, at Andrea Elisabeth Rudolph fortalte til sine følgere på Instagram, at hun var blevet ramt af brystkræft.

'Jeg har fået konstateret brystkræft, og der venter mig derfor et halvt til et helt år, hvor jeg skal arbejde meget mindre og bruge min energi på at blive rask og være sammen med mine børn,' skrev hun i den forbindelse på Instagram og fortsatte:

'Jeg håber, at min familie og jeg kan opretholde så normal en hverdag som muligt. Derfor betyder det meget for mig, at folk omkring os opfører sig, helt som de plejer', skrev hun videre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Andrea Elisabeth Rudolph, men det har i skrivende stund ikke været muligt.