Jubler: - Jeg er helt kræftfri

I 2015 fik tv-værten Hans Pilgaard konstateret tarmkræft, der krævede to operationer at få bugt med.

Siden har han gået til kontroller for at holde sygdommens udvikling under lup, men da han troppede op på den røde løber til indsamlingsshowet 'Knæk Cancer', var det med en glædelig nyhed.

- Jeg er så sindssygt heldig og taknemlig, at jeg er blevet raskmeldt for tre eller to måneder siden. Der fik jeg at vide, at det er overstået, og at jeg er rask. Det er så fantastisk, og jeg er så taknemlig for de kræftlæger og kræftsygeplejersker, vi har i Danmark, sagde han glad og fortsatte:

- Jeg står her som et bevis på, at det kan lade sig gøre. Man må ikke lade sig slå ud, når man bliver ramt af kræft. Der er håb om, at det godt kan lykkes.

- Så du er 100 procent kræftfri?

- Ja. Rask. Det er fantastisk.

Hans Pilgaard reducerer Jørgen Leth til et barn

- Hvordan fejrer man det?

- Det fejrer man ved, at man kan mærke, at man får en kæmpe klump i halsen, tårer i øjnene og omfavner de mennesker, der har været tæt på en i forløbet. Både faglige personer og dem helt tæt på, siger Hans Pilgaard.

Fejrer livet

Han fortæller, at han undervejs har gjort en dyd ud af at fejre de løbende sejre.

- Det er blevet fejret undervejs - også i de kontroller, jeg er gået til, som er gået godt. Jeg har sørget for at fejre det hver eneste gang. Men jeg har også fejret livet, imens jeg er gået igennem behandlingerne.

- Jeg forestiller mig, at det er svært at slippe kræften, inden man får raskmeldingen. Men når man får den, kan man så slippe kræften?

- Jeg ved ikke, hvad man kan, men jeg ved, hvad jeg kan. Kræft er en livsændrende sygdom, og jeg tror, det er enormt vigtigt, at det er en sygdom, der ikke må få lov at tage håbet fra dig. Der skal være håb.

Hans Pilgaard er i dag vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse.