Jubler: - Jeg er kræftfri

Katerina Pitzner er atter kræftfri, efter hun for nylig fortalte, at hun var ramt af kræft for anden gang

Diamantdronningen Katerina Pitzner fortalte i midten af februar, at hun var blevet ramt af kræft for anden gang, og at den hudkræft, som hun tidligere var blevet behandlet for, var vendt tilbage.

Nu - blot få uger efter - har Pitzner gennemgået behandling og er atter kræftfri.

Det fortæller hun i en story på sin Instagram-profil.

'Det er godt nok gået stærkt,' skriver hun indledende og fortsætter:

'Blev allerede en uge efter første indgreb erklæret kræftfri. Og har fået indkaldelse til tjek hver sjette måned fremover,' skriver hun videre.

Elvira Pitzner undskylder

Det var 15. februar i år, at Katerina Pitzner tog bladet fra munden, og på sin Instagram fortalte hun, at hun var blevet ramt af kræft igen. Det skete, efter hendes datter Elvira Pitzner havde fortalt om det på de sociale medier.

Katerina Pitzner er på kort tid blevet erklæret kræftfri. Foto: Tariq Mikkel Khan

'Jeg tænker, jeg lige vil skrue den storm, om jeg har kræft, ned til en brise. For det er rigtigt nok. Jeg har noget hudkræft, der er kommet tilbage. Det er noget, jeg blev helbredt for for syv år siden,' siger Diamantdronningen og fortsætter:

'Så der er intet livstruende eller farligt, men det er noget, der skal tages hånd om, og det gør vi så nu. Jeg regner med, det er noget, der er hurtigt overstået, og så er jeg næsten så god som ny,' lyder det videre.

Katerina Pitzner: Jeg har kræft

Inden da havde Elvira Pitzner også bekræftet, at hendes mor var blevet ramt af kræft, og at hun derfor gennemgik en svær tid.

Ekstra Bladet har den seneste tid forsøgt at få en kommentar fra Katerina Pitzner, men uden held.