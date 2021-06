Jubler: - Jeg er meget lykkelig

Smilene er ekstra store hjemme hos Victoria Askjær for tiden, og det er der en god grund til.

Hun er nemlig gravid og venter sit tredje barn.

Det afslører hun i et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun i en video viser sin voksende mave frem.

I den forbindelse fortæller hun, at hun i starten af sin graviditet har haft det meget skidt og derfor har trukket sig lidt fra de sociale medier, hvor hun ellers normalt er meget aktiv.

'Der har ikke været så meget aktivitet fra mig i langt tid. Jeg har haft lidt travlt med at finde ud af, hvilke lugte omkring mig der forårsagede den grumme kvalme', skriver hun i opslaget.

Victoria Askjær har i forvejen to børn. Den kommende familieforøgelse bliver dog det første barn sammen med kæresten, Peter.

- Det er min kærestes første barn, så det er meget specielt for ham, siger Victoria med et smil til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men det er også virkelig specielt for mig, for det er jo første gang, jeg prøver at gå igennem en graviditet med et andet menneske. Jeg er meget lykkelig, lyder det fra 'Bagedyst'-deltageren, der er alenemor til sønnerne Villum og Nestor.

Victoria Askjær er gravid og glæder sig til at blive mor igen. Foto: Carsten Mol/DR

Har fået det bedre

Victoria Askjær fortæller, at hun har haft det skidt i starten af sin graviditet, men at hun heldigvis har det meget bedre nu.

- Det har været meget hårdt i starten, hvor jeg har været meget plaget af træthed og kvalme. Så derfor har jeg ikke haft så meget overskud til at dele indhold på de sociale medier, og i stedet har jeg fokuseret på det, der er vigtigt for mig - mine børn, min kæreste og babyen i maven selvfølgelig, siger hun.

- Men det er jo tredje gang, jeg er gravid nu, så man bekymrer sig heller ikke på samme måde, som man har gjort de andre gange.

Babyen melder efter planen sin ankomst i december, og parret kender endnu ikke kønnet.

- Det hele er meget spændende. Hvis babyen kommer til terminen, bliver det på vores to-års dag, så det er lidt hyggeligt, siger hun.

Victoria Askjær er kendt fra 'Den store bagedyst', hvor hun medvirkede i 2019. Siden har hun ligeledes medvirket i 'Den store jule- og nytårsbagedyst'.