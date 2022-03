Jubler: - Jeg er meget stolt

Sidste år vandt Thomas Vinterbergs film 'Druk' en Oscar i kategorien bedste internationale film. I år kan endnu en dansk film vinde samme pris.

Det glæder den danske filminstruktør og manuskriptforfatter, som kun har kæmpe ros tilovers for dokumentarfilmen 'Flugt', der som den første danske film i historien er blevet nomineret i tre oscarkategorier.

- Det har jeg det virkelig godt med. For det første synes jeg, at 'Flugt' er en mesterlig film, og den har fortjent en Oscar. Den har hård konkurrence i alle kategorier, så lad os nu se, hvordan det går for dem, men jeg håber virkelig, at den vinder, sagde Thomas Vinterberg til gallapremieren på Netflix-filmen 'Against The Ice' søndag aften.

- Dansk Film gør det virkelig godt igen i år. Jeg er virkelig stolt på Danmarks vegne, tilføjede han.

'Flugt' er nomineret i de tre kategorier: Bedste animerede film, bedste dokumentar og bedste internationale film. Derudover er den danske kortfilm 'On My Mind' af Martin Strange-Hansen også nomineret til en Oscar i kategorien bedste kortfilm.

Vinterberg vandt en Oscar med filmen 'Druk' for bedste internationale film i 2021. Foto: Emil Agerskov

Thomas Vinterberg fortalte ved samme lejlighed, at han stadig er i gang med arbejdet på sin første tv-serie, som han skriver sammen med manuskriptforfatter Bo Hr. Hansen.

Serien bliver en familiesaga i seks afsnit med titlen 'Familier som vores', der skal optages i Danmark og vises på TV 2, men processen har ikke været så ligetil som ønsket.

- Vi bliver gang på gang overhalet af den virkelige verden. Først var det covid-19, der gjorde, at vi måtte skrive en del ting om, fordi det kom for tæt på, og nu følger vi med i den ulykkelige situation i Ukraine. Men vi skriver videre desuagtet, forklarede Vinterberg.

Derfor er filminstruktøren også tilfreds med at være hjemme i Danmark og ikke i USA til oscarshow sidst på måneden.

- Det var en kæmpe oplevelse at være med sidste år, og det var en fantastisk oplevelse, som jeg aldrig vil glemme, men lige nu passer det mig meget godt at være her.