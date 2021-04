Jubler: - Jeg er nærmest rørstrømsk

TV 2-profilen Jesper Steinmetz, der er korrespondent i USA, er i øjeblikket et stort smil.

Den garvede journalist, der er bosat i Washington, har nemlig fået sit første stik med coronavaccinen fra Pfizer.

'Ja, jeg er nærmest rørstrømsk og taknemmelig over at få første skud af Pfizer-vaccinen. USA banker covid-kuren ind i skulderen på alle os, der bor i landet. Alene i dag blev TRE millioner vaccineret!', skriver han i et opslag på Instagram og fortsætter:

'Min mulighed for at blive vaccineret som sund og rask ung (!) mand på 53 år fortæller både det fine og fjollede ved USA', skriver han videre, og fortæller, at han blev vaccineret på et gigantisk sportsstadium i Baltimore.

Jesper Steinmetz er korrespondent i USA. Foto: Anders-Christian Dahl/TV2

Ingen spørgsmål

Steinmetz fortæller, at han mildest talt er imponeret over, hvor nemt det var for ham at få vaccinationen til trods for, at han ikke er amerikansk statsborger.

'Jeg registrerede mig online for to uger siden: navn, køn, alder. Ingen spørgsmål om nationalitet, personnummer eller sygeforsikring. Filosofien er, at høj som lav, tyk som tynd, rig som fattig, legale som illegale borgere skal vaccineres gratis. Hellere i dag end i morgen. Kun på den måde kan alle amerikanere få deres normale liv tilbage', skriver han og fortsætter:

'I Washington D.C. hvor jeg bor får journalister desuden prioritet efter pædagoger, skolelærere, butiksansatte, buschauffører og andre erhvervsgrupper, som skal møde fysisk på arbejde og dermed er i daglig kontakt med mange mennesker. Det er meget fornemt, synes jeg'.

Joe Biden annoncerede tidligere på ugen, at USA vil vaccinere yderligere 100 millioner på bare 40 dage.

Steinmetz fortæller dog, at der er stor ulighed i tilbud af vaccine, alt efter hvor man bor i landet.

'Amerikanerne kommer også til at rive sig i håret over de 50 forskellige måder, de registrerer, at folk er blevet vaccineret. Jeg fik et lille papkort, som enhver 7 årig kunne forfalske med lidt computergrafik', skriver han videre.

Du kan læse hele TV 2-profilens opslag her:

I Danmark er 403.764 mennesker i skrivende stund blevet færdigvaccinerede, mens 753.232 personer har påbegyndt vaccinen og dermed fået første stik. Det svarer til, at 6,9 procent af befolkningen er blevet vaccineret.