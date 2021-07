Jubler: Jeg er ovenud lykkelig

Stephanie Siguenza fra 'Årgang 0' kan ånde lettet op.

Onsdag morgen vågnede hun nemlig til den glædelige nyhed, at hun var blevet optaget på sit drømmestudie.

Til Ekstra Bladet fortæller Stephanie, at hun havde svært ved at sove natten forinden.

- Jeg var megabange for, at jeg ikke var kommet ind. Jeg holdt mig vågen til klokken to om natten, men hjemmesiden var gået ned, så jeg kunne ikke tjekke svaret.

21-årige Stephanie, som lige nu er på campingferie med sin familie, vågnede i stedet klokken fem om morgenen på grund af en flad luftmadras til beskeden om, at hun snart skal starte på læreruddannelsen.

- Jeg blev virkelig lettet. Jeg var nervøs for, at jeg ikke var kvalificeret nok. Så jeg blev ovenud lykkelig, da jeg så, at jeg var kommet ind, fortæller hun.

Siden årtusindeskiftet har danskerne kunnet følge Stephanie Siguenzas liv i TV 2-serien 'Årgang 0'Foto: Stine Tidsvilde

Vil arbejde med børn

At det lige netop var lærer, hun skulle være, har ikke altid stået soleklart, men Stephanie har aldrig været i tvivl om, at hun vil arbejde med børn.

- Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville arbejde med børn. Muligheden for at lære fra sig og have god indflydelse på et barns liv tiltaler mig meget, siger Stephanie.

I folkeskolen havde Stephanie Siguenza selv fornøjelsen af en lærer, der gjorde stort indtryk på hende. Det vil hun nu give videre.

- Jeg fik den bedste lærer, da jeg flyttede skole, som altid var så rolig og havde et kæmpeoverskud. Jeg vil gerne være en lærer ligesom hende.

Bryllup må vente

Udover at være kommet ind på sit drømmestudie, går det også godt med kærligheden.

Stephanie og hendes kæreste Jeff blev forlovet sidste år i oktober. Men brylluppet må de vente med lidt endnu.

- Jeff er selv startet på studie, og vi har simpelthen gang i så mange ting for tiden, så det er ikke det rigtige tidspunkt endnu, fortæller Stephanie til Ekstra Bladet.

Siden årtusindeskiftet har hele Danmark kunnet følge med i Stephanie Siguenzas liv.

Men det har ikke altid været lige let for den 21-årige. Tidligere har Stephanie fortalt om sin turbulente barndom, som du kan læse om her.

