Jubler: - Jeg er så lykkelig

Smilet er ekstra stort hos boligstylisten Louise Dorph lige for tiden trods corona og bidende vinterkulde.

Hun og kæresten igennem fire år har nemlig taget en stor beslutning og har valgt at flytte sammen.

- Ja, det er dejligt. Min kæreste er et vidunderligt menneske og jeg er landet så dejligt sammen med ham. Vi flyttede sammen i december så det var den bedste julegave, jeg kunne ønske mig, siger hun til Ekstra Bladet.

Parret er flyttet i en ny bolig og nyder tosomheden for fulde drag.

- Vi er flyttet op nord for København og bor med skoven i ryggen og udsigt og solnedgang på den anden side. Så jeg må sige, at jeg føler mig så lykkelig og meget heldig, siger hun og fortæller, at det føltes helt rigtigt for dem at flytte sammen nu.

- Vi har jo været sammen lidt over fire år, og vi har taget det meget stille og roligt. Derfor kendte vi også hinanden godt, inden vi rykkede sammen. Det gør, at der er ro og plads til os begge. Vi lever sammen, har fælles værdier, men vi har også hver vores liv, lyder det videre.

Louise Dorph arbejder til daglig som boligstylist og har sin egen butik med alt til boligen. Foto: Jonas Olufson

Selvom Louise Dorph og kæresten har dannet par i mange år nu, holder hun ham meget privat for offentligheden. Derfor ønsker hun fortsat heller ikke at sætte navn på sin udkårne.

- Jeg er meget taknemmelig for, at jeg fandt hjem sammen med så dejlig og omsorgsfuld en 'klippe'... han er norsk, men er opvokset i Danmark. Jeg synes, han har det bedste fra begge lande, siger hun og understreger, at han er meget privat, og at hun accepterer det i fulde drag.

Louise Dorph har tidligere været gift med den nu tidligere TV2-vært Jes Dorph-Petersen. De to gik fra hinanden i 2015. Inden da var hun gift med iværksætter Jan Lerhrmann, som hun har to børn sammen med.

