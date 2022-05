Jubler: Kæmpe drøm er gået i opfyldelse

Tv-værten Cecilie Hother har sammen med familien fået en stor drøm opfyldt.

De har nemlig købt deres drømmesommerhus i Frankrig.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber til Danish Beauty Awards.

Hun og ægtemanden, Thomas Gregers Honoré, har efter eget udsagn købt et 'lyserødt dødsbo' i Frankrig, som skal blive familiens kommende sommerhus.

Der er dog en del, der skal laves i huset, før det for alvor kan blive taget i brug og danne ramme om familiens fremtidige ferieminder.

- Vi fik ikke byggetilladelse (som de ellers havde søgt om, red.), så nu skal vi lige i gang med reparationspenslerne, lød det fra Cecilie Hother.

Hun fortalte samtidig, at det efterhånden er noget tid siden, at handlen på huset i Frankrig gik igennem.

- Det hele gik igennem, da vi sad i Peru 17. december, tror jeg. Så det var en lidt tidlig julegave. En lidt forklædt julegave, da man så finder ud af, at der er vandskade og sådan lidt, sagde hun med et grin.

- Men det er den risiko, man løber. Det er jo sådan en drøm. En boligdrøm, som går i opfyldelse. Der skal bare noget knofedt til. Rigtig, rigtig meget knofedt, sagde hun videre.

Cecilie Hother håber på, at hun på et tidspunkt kan flytte med familien til udlandet permanent. Foto: Henning Hjorth

Vil gerne flytte til udlandet

Selvom parret umiddelbart kun skal bruge huset som sommerhus, fortalte den garvede vejr-vært, at hun har en drøm om på et tidspunkt at bo permanent i udlandet.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg sindssygt gerne vil flytte til udlandet. Det har jeg altid gerne villet. Det har været en kæmpe, kæmpe drøm.

- Men det ligger bare ikke i kortene lige nu. Jeg har en datter, der skal starte i skole lige nu, og alt det her, så det bliver ikke lige nu, desværre, så det bliver noget andet.

På Instagram kan man følge med i Cecilie Hother og familiens byggeprojekt, og hvordan det skrider frem. Her lægger hun ikke skjul på, at det er et meget stort projekt, de har kastet sig ud i.

'Der er ingen tvivl om, at det er et kæmpe projekt, vi har kastet os ud i. Nogle ville måske rive det hele ned og starte helt forfra. Der er vi ikke. Vi tager den store omgang, men vi lader originalen stå, så husets sjæl forbliver. Naboerne omtaler huset som 'Happy House' og der skal der blive ved med at være', skriver hun for eksempel til en video, hvor hun knokler med renovering af huset.

'Faktum er at drømmen er at samle venner og familie, til citroner og figner fra haven (og ting fra køkkenhaven, når jeg får lavet den) til vin, god mad og livsnyderi. Det bliver dejligt….men der går nok lige nogle år', skriver hun videre.