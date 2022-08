Jubler: Kæresten flytter ind

Et år efter sin skilsmisse er Nye Borgeliges formand Pernille Vermund kommet godt og grundigt videre.

1. juli flyttede hendes nye kæreste Claus Bretton-Meyer nemlig ind hos politikeren i Snekkersten.

Det skriver Se og Hør.

– Det er så godt og dejligt, vi er meget glade for hinanden og er flyttet sammen. Vi har været sammen fra dag et, og efter et par måneder kunne vi jo godt se, at der stod en tom lejlighed i Charlottenlund og et køleskab som blev mere og mere trist, siger hun til ugebladet.

Kærester kort tid

Pernille Vermund og den tidligere DBU-direktør mødte hinanden tidligere på året, og Valentinsdag løftede hun sløret for sin nye kærlighed på de sociale medier.

- Vi er meget glade. Foråret startede for mig i februar, da jeg mødte ham. Så det er jo dejligt, kunne Pernille Vermund fortælle, da Ekstra Bladet talte med hende om forholdet tilbage i marts.

På daværende tidspunkt var det ikke så lang tid siden, hun blev skilt fra Finansmanden Lars Tvede.

Politikeren og finansmanden flyttede dog aldrig sammen, da han boede i Schweiz, og ingen af dem var villige til at rykke teltpælene op.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Pernille Vermund, men det har ikke været muligt.