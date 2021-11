Jubler: Køber grund i andet land

Hans Pilgaard havde flere gode nyheder at fortælle, da han lørdag troppede op på den røde løber til Knæk Cancer.

Den bedste nyhed var naturligvis, at han efter seks år er blevet erklæret helt rask, efter sin kræftsygdom, men sammen med husbonden Jobbe kan han også se frem til afslapning i nogle af kongerigets smukkeste omgivelser.

- Jeg har købt en grund på Færøerne og er ved at få bygget hus. Det er kun et fritidshus, så det er ikke sådan, at jeg flytter permanent derop, men jeg er meget taknemmelig over at kunne sidde og se på bjerge og hav, siger Hans Pilgaard og understreger, at der kun mangler at blive lavet de sidste ting udenpå huset.

Sommerhuset, der kan bruges hele året, ligger i byen Velbastaður godt 10 kilometer uden for hovedstaden Torshavn.

- Hvorfor lige Færøerne?

- Jeg elsker Færøerne; naturen, bjergene og deres respekt for naturen og dyrene. Det er et sted, der er i meget balance med sig selv, og der er mere ro, så jeg finder en form for ro deroppe. Og så er det en god kontrast til denne her tilværelse, som godt kan være lidt hypet, siger han og kigger rundt på medieopbuddet til Knæk Cancer.

- Det er et fantastisk sted at kunne sidde og nyde livet, slutter han af.