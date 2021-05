Jubler: - Lykken vil ingen ende tage

På en solrig søndag spreder Nikolaj Stokholm masser af glæde.

Den danske komiker skal nemlig være far for anden gang.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

'Vi tre bliver til fire, da en lille pige har meldt sin ankomst i slutningen af året. Lykken vil ingen ende tage. P.s. det er ikke en au pair.. jaja, man bor vel i Nordsjælland. MEN det er altså vores elskede lille datter. Hav den dejligste søndag', skriver Nikolaj Stokholm.

Sidste år fik parret deres første barn, sønnen Osvald.

'4,5 kilos ren kærlighed landede i vores arme for knap en uge siden i form af vores elskede Osvald. P.S. Undskyld til Rødovre for at måtte rykke de to shows. Men mussemor havde brug for mig,' skrev Nikolaj Stockholm dengang.

Nikolaj Stokholm og hans kone, Isabella, mødte hinanden første gang i 2013, og tre år senere blev de gift.

