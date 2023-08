Jubler: Nu er stor drøm gået i opfyldelse

For en måneds tid siden afslørede den danske musiker Ihan Haydar på den røde løber, at hun er gravid og venter sit og ægtemanden Esben Svanes første barn.

Haydar har i den forbindelse ikke lagt skjul på, at hun havde én særlig ting på ønskelisten:

En pige.

Og den drøm er nu gået i opfyldelse.

Det afslører hun i et opslag på Instagram.

'Det er en pige. Lige hvad jeg ville have. Jeg ved ikke, men jeg tror, at jeg vil være god til at opdrage en lille pige. Oh my god. Jeg kan ikke rigtig forstå det. Det kommer til at blive så sjovt', skriver L.I.G.A.-trommeslageren blandt andet i opslaget.

Her fortæller hun også, at hun har det rigtig godt, nu hvor hun er kommet længere hen i graviditeten.

'Jeg har det rigtig godt, nu hvor jeg er seks måneder henne i graviditeten, og tiden går virkelig hurtigt. Jeg er allerede forbløffet over, de ting vores kroppe kan, og jeg har fået en helt ny respekt for alle mødre derude. At være gravid er virkelig en oplevelse', skriver hun videre.

Den 30-årige musiker og trommeslager Ihan Haydar fra bandet Liga er gravid.

Havde det forfærdeligt

Tidligere har Ihan Haydar fortalt til Ekstra Bladet, at graviditeten ikke var planlagt, men at den var meget velkommen.

De første måneder døjede hun dog meget med kvalme og andre gener.

- De første tre måneder har jeg haft det forfærdeligt - kvalme, opkast og så videre. Men nu begynder jeg at få det godt igen. Jeg har sindssygt god energi. Jeg har koncerter hele året, så jeg tænker bare, at jeg kører derudad, indtil jeg ikke kan mere. Jeg er ikke typen, der kan sidde derhjemme og ikke lave noget, så når jeg har født, tænker jeg, at jeg kommer tilbage, så hurtigt jeg kan, sagde hun til Ekstra Bladet.

Ud over at spille i bandet L.I.G.A. har 30-årige Ihan Haydar vundet det danske Melodi Grand Prix hele to gange. Først i 2012 som 18-årig i bandet Soluna Samay og senest i 2022 med bandet Reddi.