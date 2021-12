Jubler over afvænning: - Jeg er i topform

Tilbage i september bekræftede skuespilleren Robert Hansen, der blandt andet er kendt fra filmene om 'Anja og Viktor', at han var begyndt i afvænning og var i behandling på et center for sit stofmisbrug.

- Jeg er begyndt i behandling for min familie og for mig selv. Tre måneder er godt givet ud for at blive den bedste far og udgave af mig selv, sagde den 41-årige skuespiller til Se og Hør i den forbindelse.

Til Ekstra Bladet fortæller Robert Hansen nu, at det går ham fremragende, og at han meget snart er færdig med afvænningen.

Den seneste weekend har han været hjemme i København og nydt tiden med sin søn, Herman.

'Jeg er færdig med mit forløb 17. december. Lige nu er jeg bare hjemme i weekenden for at være sammen med min søn', skriver han i en sms og fortsætter:

'Det går forrygende, og jeg har et meget lærerigt ophold. Jeg glæder mig til at have gennemført de tre måneder og vende tilbage som et helt nyt menneske. Stærkere end nogensinde.'

Har tabt sig en del

Under sit forløb har Robert Hansen også tabt sig en del. Blandt andet ved at cykle på motionscykel hver dag.

'Jeg har tabt mig 12 kilo og er i absolut topform,' skriver han og fortsætter:

'Glæder mig til at vende tilbage og starte mit nye liv.'

Sådan ser Robert Hansen ud, efter han er blevet 12 kilo lettere. Privatfoto

Voldsomt brud

Meldingen om afvænningen fra Robert Hansen kom i kølvandet på det meget omtalte brud mellem ham og ekskæresten, reality-deltager Nynne Larsen.

De to gik fra hinanden efter en episode på deres ferie i Spanien, hvor de kom op at toppes.

Parret bekræftede begge, at de var kommet op at slås på åben gade, og at de efterfølgende begge blev anholdt. På Instagram delte Nynne Larsen et billede af sit forslåede ansigt, da de gik fra hinanden.

Efterfølgende meddelte blandt andre filmskolen Super16, at man ikke længere ønskede at samarbejde med Robert Hansen og derfor ville klippe ham ud af en kortfilm, han ellers havde medvirket i.

Også Hjerteforeningen og bookingbureauet Tajmer bekræftede efter episoden, at deres samarbejde med skuespilleren var ophørt.

Robert Hansen har levet et turbulent liv i overhalingsbanen, der har involveret alt fra en karriere som skuespiller til kokain, vold og rockere.

Se i videoen nedenfor Robert Hansen fortælle om sin voldsomme opvækst: