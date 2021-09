Jubler over Bitz-nederlag: Jeg er lettet og glad

Keramikeren Kasper Würtz er glad for, at Christian Bitz er blevet afvist i Højesteret

Ernæringsekspert Christian Bitz og virksomheden F&H har torsdag fået afslag på adgang til Højesteret i sagen om kopi af fire af keramiker Kasper Würtz' produkter.

Den nyhed bliver modtaget med glæde hos Kasper Würtz.

Det fortæller han i en skriftlig udtalelse til Ekstra Bladet.

'Jeg er både lettet og glad for Procesbevillingsnævnets afgørelse. Det betyder, at min familie og jeg slipper for at blive slæbt igennem en tredjebehandling af en sag, der er meget, meget enkel, selvom modparten prøver at komplicere den', lyder det fra Kasper Würtz.

I mailen gør han det klart, at han for nuværende ikke har yderligere kommentarer.

'Nu må Christian Bitz og F&H bøje sig og respektere domstolenes afgørelse. Jeg har ikke flere kommentarer lige nu, da jeg vil koncentrere mig om min familie, mig selv og min lille virksomheds ansatte, der har været igennem så meget', lyder det.

Tidligere har Würtz fortalt, at der venter Bitz en millionerstatning, men hvor meget erstatningen præcis løber op i, er endnu uvist.

Kopivarer skal destrueres 'F&H respekterer Procesbevillingsnævnets afgørelse, men er selvfølgelig ærgerlige over, at Højesteret ikke får mulighed for at tage stilling til de mange principielle spørgsmål, som vi mener landsretsdommen rejser', lyder det i en kommentar fra F&H i en mail til Ritzau. Sagen angår fire forskellige produkter, som hver især er produceret i tre farver, altså 12 produkter i alt. F&H oplyser i mailen, at produkterne er fjernet fra butikkerne. Landsrettens dom kræver endvidere, at F&H og Christian Bitz skal destruere det lager af de ulovligt kopierede varer, som de måtte besidde. Ritzau

Kan ikke forstå anklagerne

Bitz er tidligere både i Sø- og Handelsretten og Østre Landsret blevet dømt for at bryde keramiker Kasper Würtz' ophavsret og for at plagiere hans spisestel.

For nylig viste DR-programmet 'Kontant' en dokumentar om sagen, hvilket i den grad satte gang i debatten - især på de sociale medier.

Christian Bitz har lidt et stort nederlag og er blevet afvist af Højesteret. Foto: Henrik Ohsten

Bitz ønskede i den forbindelse ikke at udtale sig til pressen, men udtalte sig efter flere dage til 'Go' aften Live' på TV 2. Her holdt han holdt fast i, at han ikke mener, at han har plagieret stellet fra Würtz, selv om to retsinstanser klart har konkluderet noget andet.

- Jeg har unægteligt utroligt svært ved at se, at de her produkter skulle være en kopi. Det er mig ubegribeligt, og det er mig også ubegribeligt, at landsretten er kommet frem til at stadfæste dommen fra Sø- og Handelsretten. Men det er, som det er, sagde han blandt andet i programmet, hvor han blev interviewet af vært Janni Pedersen.

Derfor tog han sagen videre til Procesbevillingsnævnet i håb om, at den kunne ende i Højesteret, men forgæves.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Christian Bitz og F&H, men det har i skrivende stund ikke været muligt.