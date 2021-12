Jubler over hyldest: 'Du er lækker for og bag'

Dansktop-bandet Fede Finn & Funny Boyz har lavet en hyldestsang til Janni Ree, og det er til stor tilfredshed for begge parter

Det er nok ikke et nummer, der får feinschmeckere eller kulturanmeldere til at klappe i hænderne, men Janni Ree er begejstret for Fede Finn & Funny Boyz' nye sang, der i rosende vendinger omhandler forsidefruen.

'Sweet, Janni Ree

Du så lækker for og bag

Shine, Janni Ree

Vi må ses en anden dag', synger dansktop-bandet i deres nye sang, som er baseret på Niel Diamonds evergreen 'Sweet Caroline'.

Da Ekstra Bladet ringer til Janni Ree, er det med en nærmest barnlig begejstring, hun fortæller om det nye nummer.

- Det hele startede med, at jeg i 'Forsidefruer' fortalte, at jeg godt kunne lide dansktop, forklarer hun og fortsætter:

- Det reagerede Fede Finn & Funny Boyz på. De tilbød at komme og spille, men vi var ved at afslutte sæsonen, så det var ikke muligt. Men jeg har hørt den mange gange. Jeg har også spillet den for Karsten (Ree, red.). Vi synes, den er rigtig god.

Synger 'elendigt'

Til spørgsmålet, hvorfor hun ikke selv bidrager med et par linjer i sangen, er svaret dog klart.

- Jeg synger elendigt. Det lyder som at trække en kat i halen.

- Men med al den moderne teknologi, der findes, såsom autotune, kunne du ikke synge et par linjer så?

- Jeg har da engang sunget i kirke, men hvis de kan tune lidt på stemmen vil jeg gerne synge med dem. Hvis de spørger, om jeg vil med, så gør jeg det, siger hun.

- Hun er inspirerende

Grundlægger og bandleder Lennart Johannessen er glad, da han hører, at Janni Ree er glad for sangen. Han fortæller, at ideen opstod lidt ud af det blå.

- Vi skulle spille en koncert i Kalundborg, og der spillede de 'Sweet Caroline'. Det lå lige til højrebenet at synge 'Janni Ree', siger han.

- Så ringede vi til hende og fortalte, at vi gerne ville lave en sang. Hun var helt vild, så jeg håber også, vi kan lave en video sammen med hende, siger Lennart Johannessen til Ekstra Bladet.

Lennart Johannessen tilbage i 2011. Foto: Ernst van Norde

Begejstringen for Janni Ree startede for længe siden, fortæller han.

- For 15 år siden spurgte Se og Hør mig, hvem der helst skulle dale ned i faldskærm i min baghave, og der sagde jeg Janni Ree. Det sagde jeg, fordi jeg synes, hun er inspirerende.

- Jeg kan godt lide hendes måde at være på. Hun har den der distance til alt og er fuldstændig kold i røven, siger han.

Johannesen oplyser, at der ikke bliver 'tjent en krone' på sangen, da rettighederne til melodien er ejet af Niel Diamond.

Sangen 'Janni Ree' kan høres her, og hvis du vil se mere til Janni Ree, kan du se Ekstra Bladets ekskusive foto-shoot, som blev skudt i anledning af hendes 50-års fødselsdag.