Jubler over succes: Forretningen boomer

Det 'Grå' godt for Mette Marie Lei Lange, der for kort tid siden har lanceret sit eget firma

Lykken var stor for influencer Mette Marie Lei Lange, da hun torsdag mødte op på den røde løber før Zulu Comedy Galla med sin mand, skuespiller Jon Lange.

Her viste hun med glæde, lige nøjagtig hvor godt det går med hendes nye hårolie-eventyr.

Mette Marie Lei Lange, der har mere end 66.000 følgere på Instagram, har for nylig nemlig lanceret sit helt eget hårbrand 'GRÅ', og den umiddelbare succes med firmaet kunne ses på Mette Marie Lei Langes prangende taske.

- Jeg har købt denne her taske. Det var jo en celebration, og det var lidt hårdt, for det er jo noget fis at købe en taske, der ser sådan her ud, den er jo umoderne om 20 minutter, fortæller Mette Marie Lei Lange til Ekstra Bladet.

Det sagde 'cha-ching'

Den omtalte taske er fra Prada og er beklædt med krystaller, og så koster den intet mindre end 14.400 kr.

- Jeg stod inde i butikken og var sådan lidt: 'Ej, jeg skal ikke have den'. Men lige, da jeg var blevet enig med mig selv om, at jeg ikke skulle have den, så sagde det 'cha-ching' nede i min taske, som det jo gør, når jeg sælger en olie. Og så tænkte jeg, at det er jo et tegn, og så købte jeg den, fortsætter Mette Marie Lei Lange med et grin om sin taske.

Det er nemlig ikke sjældent Mette Marie Lei Lange sælger en hårolie.

- Det har fået en rigtig, rigtig god start, det har kørt i tre måneder nu, og jeg har næsten solgt det første parti, siger hun.

Hendes mand og skuespiller Jon Lange fortalte også stolt om, hvor glad han er for konens succes, og selvom han er aktuel med den nye film 'Alle For Fire', hjælper han også med at pakke de mange hårolier.

