Jubler over toer

Lærke Winther mødte glad op på den røde løber til Zulu Comedy Galla, hvor hun kunne fortælle, hvordan det har været at optage endnu en jagtsæson

Lærke Winther er netop blevet færdig med at filme til Jagtsæson 2, og selvom hendes to medspillere, Stephania Potalivo og Mille Dinesen, meldte afbud til Zulu Comedy Galla, kunne Lærke Winther fortælle, at de tre kvinder har et godt forhold.

- Vi har et dejligt trekløver kørende, jeg tror også, at det ville være svært at lave komedie, hvis ikke man havde det godt sammen, svarer Lærke Winther, da Ekstra Bladet på den røde løber spørger til medspillernes forhold

Selvom de er færdige med optagelserne udkommer filmen først om over et år. Foto: Philip Davali

Filmen, der har premiere i efteråret 2023, er en efterfølger til filmen 'Jagtsæson'. der udkom i 2019.

- Det har været rigtig sjovt, at lave den her toer, og det håber jeg, man kan se i den nye film, siger Lærke Winther.

Ikke det rene idyl

Det har dog ikke været en dans på roser at optage hele filmen.

Kort efter, at Lærke Winther var mødt ind til optagelserne, var hun nødt til at gå syg hjem med Corona, hvilket betød at hele produktionsplanen i al hast måtte laves om, så optageperioden ikke overskred de seks uger, der var sat af.

- Det var jo rigtig sjovt at komme på arbejde første dag og opdage, at jeg havde fået corona og måtte gå hjem igen, lød det dengang sarkastisk fra Winther til Her og Nu.