Jubler: Skal giftes

Anders Samuelsen og kæresten Christina Sunn har god grund til at juble. De er nemlig blevet forlovet.

Det skriver Anders på sin Instagram.

'Denne smukke, inspirerende, kloge, kærlige, omsorgsfulde, varme, sjove, vilde, belevne, skøre, ja-hat sagde JA til mig', skriver han og fortsætter:

'Du griber mig når jeg falder, du slipper aldrig min hånd, du løfter mig og du ser mig gennem alle mine fejl og mangler. Jeg glæder mig hver eneste dag over, at du vil os to!'.

De har snart dannet par i to år, og sidste år kunne de lykkeligt fortælle, at de skulle have et barn sammen.

'Jaaaaaa! Christina er gravid! Hvad var chancen lige for det? 0,5 procent,' skrev Samuelsen i oktober.

Christina Sunns fødte deres første fælles barn 21. februar. Anders Samuelsen har to sønner fra et tidligere forhold.