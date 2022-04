Jubler: Skal være far til fire

Kendisfrisøren Dennis Knudsen kan til september kalde sig far til fire

Snart bliver tre til fem for kendisfrisøren Dennis Knudsen og hans to sønner, Lucas og Noah.

Deres lille familie bliver nemlig til september udvidet med to tvillingepiger, afslører Dennis Knudsen i et opslag på Instagram, hvor han deler scanningsbilleder af sine kommende døtre.

'JAAAA, Lucas og Noah skal være storebrødre til september, og jeg skal være far til to tvillingepiger. Livet er fantastisk og vildt', skriver Dennis Knudsen i opslaget.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Dennis Knudsen, at der ganske rigtigt er en familieforøgelse på vej.

- Men jeg kan ikke sige så meget mere nu, andet end at det i hvert fald ikke er en aprilsnar, lyder det.

Sådan så det ud, da Dennis Knudsen fik døbt sin yngste søn, Noah. Foto: Per Rasmussen

To sønner

58-årige Dennis Knudsen er i forvejen far til Lucas, der kom til verden i 2019, og Noah, der blev født i juni 2021.

Begge sønner er født af den samme amerikanske rugemor, som Dennis Knudsen kender rigtig godt.

- Jeg har kendt hende i længere tid. Hun er en rå og godt afbalanceret kvinde, der kan klare det, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet om kvinden, der har båret hans sønner.

Men om det er samme kvinde, der nu skal føde hans kommende døtre, må vi altså vente med at få besked om.