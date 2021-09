Jubler: Skal være forældre igen

Lykken er stor hjemme hos den kendte tv- og radiovært Thomas Skov og hans kone, Emily Bruhn, for tiden.

Emily Bruhn er nemlig gravid, og inden længe bliver parret således forældre for tredje gang.

Det afslører Emily Bruhn i et opslag på sin Instagram-profil.

'I går optrådte vi på Fanø Vesterland med SnipSnapSnork. Vi sang og fortalte historier for en masse søde børn, der var sådan en dejlig stemning', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Vi fik også selskab af vores egne børn, som væltede rundt på scenen i tide og utide, og om et par måneder bliver der en mere at få styr på', skriver hun.

I opslaget fortæller hun, at familieforøgelsen kan nå at ske i år, men at det også kan være, at det trækker ud til 2022.

'Om det bliver en 2021 eller 2022 forøgelse vil tiden vise - men en ting er sikkert - vi glæder os alle 4', skriver hun videre til opslaget, hvor hun har delt et billede af sig selv og sin voksende mave.

En dreng mere

Også Thomas Skov har delt de lykkelige nyheder på sin Instagram-profil. Her afslører han, at de venter sig endnu en lille dreng.

'Det har været fuldstændig vidunderligt at være på festival igen - for første gang i to år.

Fanø viste sig fra sin smukkeste side og kærligheden strålede. Vi havde alle børnene med til festival - og næste gang vi skal afsted, skal vi ha et armbånd mere - til den lille dreng der har meldt sin ankomst i starten af det nye år', skriver han.

Parret har i forvejen datteren Ellen og sønnen Otto.

Parret ved endnu ikke, om de bliver forældre i år eller næste år. Foto: Mogens Flindt

35-årige Thomas Skov, der blandt andet er kendt som vært på DR, og Emily Bruhn har været gift siden 2014.

