Jubler: Skal være forældre

Christian Degn kan se frem til at blive far i det nye år

Den kendte TV 2-vært Christian Degn har meget at smile over for tiden.

Hans kæreste Trine Johst Vammen er nemlig gravid, og de to skal være forældre for første gang i det nye år.

Det afslører parret på Instagram.

'2022 … og en stor drøm bliver til virkelighed !!', skriver parret, der samtidig har delt et billede, hvor de står i deres stiveste puds og viser et scanningsbillede frem.

- Ja, humøret er meget højt, siger Christian Degn, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen på en gåtur 1. januar.

- Vi fandt ud at, at Trine er gravid allerede i starten af oktober. Så ja, det er gået lidt hurtigt. Vi mødtes jo først i starten af sommeren, men det er på ingen måde en svipser. Vi havde bare ikke regnet med, at det gik så hurtigt, siger han.

Hyperventilerede

Christian Degn fik den gode nyhed over telefonen, hvor hans kæreste ringede en tidlig morgen, efter hun aftenen forinden havde fortalte ham, at hun havde det lidt underligt, og derfor ville tage en graviditetstest.

- Jeg har sådan en funktion på telefonen, så jeg ikke kan blive vækket – med mindre Trine ringer. Hun hyperventilerede og lød som en kondiløber, der har mistet pusten. Da vidste jeg, at jeg skulle være far, griner han og fortæller, hvor meget han glæder sig.

- Men vi er ikke en gang nået at flytte sammen endnu, så der er lige lidt praktisk, der skal ordnes. Men Trine har sagt sin lejlighed op i Odense, så i starten af det nye år flytter hun ind i min lejlighed, siger han.

Faldt for hinanden

42-årige Christian Degn og 30-årige Trine Johst Vammen stod frem som par tilbage i juli.



Her fortalte Degn, der blandt andet er vært på 'Nybyggerne' og 'Hvem vil være millionær?', til Ekstra Bladet, at han og Trine først faldt i snak over de sociale medier, og at deres kemi fra start ikke var til at tage fejl af.

- Efter Trine blev overtalt af sin veninde, skrev hun til mig på Instagram: 'Jeg har hørt en lille fugl synge om, at du søger en hustru. Det er faktisk meget belejligt, for jeg leder efter en mand. Spørgsmålet er, om vi skal tage en drink eller en morgenjagt?' Så kiggede jeg på billedet på hendes profil og tænkte: 'Wow!'. Der var så meget god energi og livsglæde, fortalte Christian Degn glad.

Christian Degn og kæresten Trine skal være forældre. Foto: Mantas Hesthaven

- Vi mødtes så fredag for 31 dage siden, og det gik så fantastisk godt, at daten varede indtil mandag. Jeg har aldrig mødt et menneske, jeg klikkede så godt med så hurtigt. Hun er helt utrolig ærlig og sød, fortsatte han.

Christian Degn kan se frem til at blive far for første gang i det nye år. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Siden har parret været uadskillelige, og nu kan de altså se frem til at blive forældre i 2022.