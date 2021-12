Jubler: Venter barn nummer to

Cecilie Lassen og Silas Bjerregaard skal være forældre for anden gang

Den tidligere balletdanser og tv-dommer Cecilie Lassen deler en en helt særlig nyhed, kort inden 2021 rinder ud.

Hun og hendes mand, Silas Bjerregaard, venter sig nemlig.

Det fortæller 40-årige Cecilie Lassen på sin Instagram-profil.

'Taknemmelig for at forlade 2021 med en klar fornemmelse af formål, fuld af kærlgihed og med en sommerdrøm i min mave', skriver hun blandt andet i sit opslag.

Parret venter sig et barn til sommer. Foto: Mogens Flindt

Parret har i forvejen sønnen Alvin, der kom til verden i 2017.

'2021 har været noget af en forhindring, men her er vi, klar til at omfavne prøvelserne, lektionerne og nåden i 2022. Fyldt med taknemmelighed ønsker jeg jer et godt nytår!', slutter hun sit opslag af med.

Silas Bjerregaard og Cecilie Lassen fandt sammen tilbage i 2014 og har været gift siden 2016.