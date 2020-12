Jul adskilt: Dansk instruktør deler hjerteskærende billede

Tidspunktet kunne næsten ikke være dårligere.

Den prisvindende danske instruktør Janus Metz testede positiv for coronavirus lillejuleaften, og han måtte derfor sidde for sig selv på den store dag.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

Derfor blev familiens juleaften lidt anderledes, og det har hans hustru, Sine Plambech, delt et rørende billede af.

Jul gennem glas

På billedet, som du kan se øverst i denne artikel, sidder Janus Metz gemt bag en glasvæg, mens hans datter sidder på den anden side og rækker sin hånd frem til ham.

- En uges tid inden jeg kom tilbage, fik vi bygget et ekstraværelse i vores stue, som har en glasvæg i hele den ene side. Så jeg sidder faktisk bag den, og så har vi stillet et bord op på hver side.

- Vi prøvede jo at få det bedste ud af det. Sines forældre kørte ned og stillede en julemiddag udenfor vores dør, som vi kunne varme op. Og så havde vi julemiddag, pakkede gaver op og hyggede os, så godt vi kunne, siger han.

Det endte faktisk med at blive en hyggelig aften alligevel, fortæller Janus Metz, selvom det var meget anderledes. Særligt for datteren Ella på otte år har det været hårdt, at far skulle blive på værelset.

Passede meget på

Selv kan Janus Metz ikke forstå, hvordan han er blevet smittet.

- Jeg er i gang med at lave en film i England, så det er helt absurd, for vi bliver jo testet hver eneste dag på sådan et filmset. Vi har nærmest levet på en rumstation derovre i to måneder, hvor jeg har været væk fra min familie, siger han.

Nu har de dog julepause fra produktionen, og derfor har Janus Metz endelig fået mulighed for at rejse hjem og se sin familie. Men så blev han smittet.

- Jeg følte mig godt nok en lille smule træt i de dage, men jeg tænkte bare, at når man er filminstruktør, så arbejder man jo 16 timer i døgnet, og det har jeg gjort i to måneder. Så jeg tænkte ikke, der var noget usædvanligt ved, at jeg var lidt træt.

- Så blev jeg testet på fjerdedagen efter min isolationsperiode, og den var positiv. De ringede lillejuleaften. Så måtte vi jo ændre alle juleplaner med det samme. Vi skulle have været oppe hos min kones forældre i Hellebæk, fortæller han.

Derfor tror han, at det må være sket på flyrejsen, selvom han har passet meget på. Heldigvis er ingen andre i familien testet positiv endnu, så de håber på, at det ikke sker.

Svært for andre

Når Janus Metz nu har mærket på egen krop, hvad det betyder at være smittet, så har han fået endnu større sympati med dem, der må klare situationen alene.

- Tingene bliver mega besværlige. Man må jo ikke røre ved noget - jeg er i karantæne inde i lejligheden i et selvstændigt værelse. Jeg nåede kun lige at se min kone og mine børn i fire dage, efter jeg havde været væk i to måneder, og så skulle jeg ind på værelset.

- Det har givet et vildt indblik i, at hvis man for eksempel havde været enlig mor med barn, og man blev alvorligt syg, så er folk fuldstændig prisgivet i den situation. Vi har været heldige, at vi har kunnet hjælpe hinanden.

Ny film

Janus Metz har en række dokumentarer og film på CV'et. Han står blandt andet bag 'Fra Thailand til Thy', og 'Fra Thy til Thailand', som han producerede i samarbejde med sin hustru i 2008.

Derudover lavede han i 2010 den meget omtalte dokumentar 'Armadillo', som han vandt flere priser for.

Internationalt har han blandt andet instrueret filmen 'Borg' om tennis-rivalerne Björn Borg og John McEnroe, mens han lige nu arbejder på en film i London.

- Jeg er ved at lave en ny spillefilm, som bliver optaget i London. Det er en spionfilm med Chris Pine, Thandie Newton, Jonathan Pryce og Laurence Fishburne i hovedrollerne, som vi håber får premiere til efteråret, fortæller han.

Filmen får titlen 'All the old knives'.