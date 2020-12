Jul i Kina: Har ikke set familien et år

Selvom coronaen raser, skal nyhederne stadig dækkes verden rundt. Det får nu konsekvenser for DR's Philip Khokhar, der må holde jul i Kina af frygt for ikke at kunne komme tilbage

DR journalist og Asien-korrespondent Philip Khokhar kan ikke komme hjem til jul.

'Kinas skrappe indrejseregler kombineret med de høje smittetal i Danmark gjorde, at jeg for nogle uger siden aflyste min hjemrejse. Risikoen for at strande i Danmark på ubestemt tid var simpelthen for høj,' skriver han på Instagram.

Ikke set familien et år

Philip Khokhar rejste til Kina i starten af 2020 - siden har han ikke været hjemme.

- Flere gange har jeg forsøgt at komme hjem, men Kina er rimeligt strikse med visum, så der har været stor risiko for at strande på ubestemt tid, fortæller korrespondenten til Ekstra Bladet.

Han kan også sagtens mærke, at han savner familien.

- Det er super hårdt. Vi taler ofte i telefon sammen, men det er jo ikke det samme, siger Khokhar.

- Jeg kunne forestille mig, at det ikke er så nemt med familie, når man er udlandskorrespondent?

- Jo, men der er jo alligevel mange, der gør det. Jeg har også flere kollegaer, der er af sted med familien, men det er jo i forvejen et krævende job.

Det er dog ikke kone og børn, der venter på ham.

- Jeg er single, så det gør det også nemmere. Men selvom jeg er en voksen mand, som kan klare sig selv, synes jeg, det er langt tid ikke at skulle se sin nærmeste familie.

Mere almindeligt end Danmark

Før coronavirussen var han hjemme tre-fire gange om året.

- Det har været et vildt år. Jeg har udskudt hjemrejsen flere gange - 'til sommer må det lykkes, nej, til jul må det lykkes'. Nu tænker jeg, at tage hjem til februar.

Khokhar fortæller, at selvom coronaen ramte Kina hårdt i starten af 2020, er det ikke så voldsomt nu, da de har lukket grænserne hårdt ned.

- Vi lever et ret almindeligt liv - mere almindeligt end i Danmark for tiden, men det er virkeligt kompliceret at rejse ind og ud, forklarer Philip Khokhar, der derfor holder jul i Beijing med vennerne i år.

- Jeg holder jul i Beijing, hvor jeg selv har boet. Jeg kender en del og skal mødes med nogle gode venner. Det glæder jeg mig til - det bliver jo også et lille islæt af dansk jul, selvom det er langt væk.

Nytåret holdes også i Kina, men Khokhar fortæller, at nytår nok ikke er lige så stort i andre lande, som vi er vant til i Danmark.

- Jeg spurgte nogle venner, hvad de havde af planer til nytår, og de synes det var et vildt underligt spørgsmål. Og kineserne går ikke meget op i det, fordi deres nytår først er i februar - så betyder det internationale nytår ikke så meget.

