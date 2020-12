Julefar i idiotisk december-projekt

Mens mange mæsker sig i julekager og andre søde sager, har skuespiller Esben Dalgaard, der netop nu kan opleves i TV2's julekalender 'Juleønsket', hvor han spiller Julies far, kastet sig ud i et omfattende vægttab.

- Det er jo lidt småidiotisk måske, men det virker for mig. Det er vigtigt for mig at få smidt de kilo, forklarer Esben Dalgaard til Ekstra Bladet

På Instagram deler han sin rejse mod målet om at tabe 30 kilo.

- Mange siger, at det er sindssygt at begynde i december, og det kan jeg også godt se, men mærkelig nok giver det mig et ekstra fokus – nærmest tvunget. Der er mad, slik, chokolade og kager konstant i december.

Faktisk kan netop de mange fristelser i december hjælpe skuespilleren med at holde sig fokuseret.

Man kan ikke gå nogen steder hen, uden at der er en kop gløgg, en æbleskive eller andet sødt – og det er jo hyggeligt og romantisk. Det gør så, at jeg hele tiden er bevidst om, hvad jeg indtager – en slags omvendt psykologi.

Foto: Per Arnesen/TV 2

En vægt-rutsjebane

- Jeg har lavet nogle forskellige ting, som har krævet, at jeg har været i en stor størrelse, lyder det fra Esben, der senest skulle tage på til sin rolle i Netflix-serien ’Kastanjemanden’.

Karrieren med den skiftende vægt startede for alvor til DR's tv-serie '1864', hvor Dalsgaard tog 32 kilo på.

- Umiddelbart efter skulle jeg lave en tv-serien ’Bankerot’, hvor min karakter lige var kommet ud af fængslet og det matchede ikke pissegodt med de 32 kilos overvægt – så måtte jeg jo af med dem igen. Det var første rutsjebanetur.

Siden er vægten gået op og ned nogle gange i forbindelse med andre projekter - som i årets julekalender.

For eget helbreds skyld

Dalgaard er tøvende om udsigten til at tage de mange kilo på igen - det kan nemlig mærkes på helbredet.

- Jeg har efterhånden gjort det mange gange, men nu skal jeg passe på, fordi det slider på kroppen. Privat er det udfordrende for min fysik, fortæller Esben Dalgaard, der blandt andet har været opereret i ryggen for en diskusprolaps.

- Jeg kan mærke det rigtig voldsomt i min ryg, når jeg har for mange kilo på – også i knæene. Der følger mange ting med at være så stor – og det skal jeg have bekæmpet, forklarer han.

- Er der ikke fare for, at du bliver tilbudt en rolle, hvor du skal tage på igen?

- Lad mig sige det sådan … Jeg siger meget sjældent nej til en udfordring. Omvendt skal det virkelig være et godt projekt, før jeg lader mig friste igen. Hvis de pludselig synes, at jeg skal være med i ’James Bond’, så siger jeg nok ikke nej til det.

Vågnede om natten for at spise

Esben Dalgaard fortæller også, at det ikke bare er lige ud ad landevejen at tabe sig.

- Det er selvfølgelig nemmere at tage på. Jeg ved ikke så meget om kost, så man kan sikkert gøre det på en sundere måde end mig. Man overspiser simpelthen bare for at tage på. Så står menuen på kakao, hvidt brød og sovs, forklarer skuespilleren, der til ’1864’ også stod op og natten for at spise, lyder det fra skuespilleren.

At tabe sig er omvendt en mental øvelse for skuespilleren - noget, han virkelig må beslutte sig for.

- Derfor når jeg i løbet af mit dagsprogram en halv times cardio-træning om dagen fem-seks gange om ugen. Jeg har en spinningcykel, og jeg løber. Og så tænker jeg rigtig, rigtig meget over kosten og faster ofte.

- Jeg har kigget lidt i nogle keto-bøger, hvor det nærmest handler om at få sukkeret ud af kroppen. Så der ryger ingen sukker ind for mig lige nu, siger skuespilleren, der også siger nej til alkohol.

Du kan følge Esben Dalgaards rejse mod de 85 kilo på hans Instagram.

