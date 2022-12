Julia Sofia afslører: Her er min nye mandekæreste

Den kendte influencer og youtuber Julia Sofia Aastrup forlod i 2020 et forhold med en kvinde, men blev tidligere i år kæreste med en mand. Nu afslører hun, at det er fitness- og sundhedscoach Mark Abildhauge, der er kendt fra TV 2

Der er amoriner i luften hos den populære inlfuencer Julia Sofia Aastrup, 24, som også er kendt som tidligere 'Vild med dans'-deltager.

Hun gik for et par år siden fra sin daværende kvindekæreste Michelle, hvorefter hun begyndte at date igen.

Tidligere i år mødte hun fitness- og sundhedscoach Mark Abildhauge, som hun nu er kæreste med og ikke mindst står frem sammen med.

Forholdet har Julia Sofia søndag aften afsløret på Instagram, hvor hun i en række stories teasede for den nye flamme med 'hånd i hånd'-billeder og hygge, uden at man så hans ansigt, for til sidst at vise følgerne nedenstående billede.

Han er bl.a. kendt fra TV 2, hvor han ofte har besøgt studiet hos 'Go' morgen Danmark' i forbindelse med sit job, hvor han har ageret ekspert og lavet træning for seerne.

Smut i det tyske

Turtelduerne har netop nydt en romantisk weekendtur til Hamborg og byens mange hyggelige julemarkeder sammen, men har bestemt også tid til at give en kommentar til Ekstra Bladet om forholdet:

'Vi vil bare sige, at vi har det superdejligt. Det er stadig ret nyt, men vi er superglade og nyder tiden sammen', skriver Julia Sofia i en sms.