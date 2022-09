Jurychefen spiste med Price - så hyrede hun Diez

Adam Price inviterede Prix de livre-boss på frokostsnak i Paris 'om forskellige ting', men mødet endte med at hans kæreste Katherine Diez landede en post i juryen, som han sidste år var præsident for

Ekstra Bladet kunne for nylig fortælle, at litteraturanmelder ved Berlingske Katherine Diez har landet en prestigefyldt post som jurymedlem ved franskstiftede European Book Prize, der uddeles 7. december i EU-parlamentsbygningen.

Ved begivenheden, der i hjemlandet kaldes Prix de livre, hædres en vindende forfatter med 10.000 euro, og 32-årige Diez skal altså blandt en række på papiret langt tungere udenlandske anmeldernavne sidde i juryen i år.

I den forbindelse stillede vi i sidste uge Diez og kæresten, Adam Price, der i 2021 var præsident for juryen, det oplagte spørgsmål, om han mon havde haft en finger med i spillet.

Det afviste de begge totalt.

Initiativ til frokostmøde

Det viser sig dog nu, at Adam Price lavede forarbejdet og indirekte banede vejen for kæresten.

I hvert fald stod han for at arrangere en frokost, hvor han introducerede Katherine Diez for stifteren af European Book Prize, France Roque, der suverænt står for at uddele juryposter i foretagendet.

Det skriver B.T,, der har talt med France Roque, som fortæller, at hendes første møde med Katherine Diez var ved en frokost i Paris i foråret, som Adam Price havde inviteret til i anden anledning.

Et møde, der altså ultimativt udmøntede sig en jurypost til Diez.

France Roque bekræfter ligeledes over for Ekstra Bladet, at Adam Price og Katherine Diez, der offentligt har dannet par siden juni i år, men de facto noget længere, havde inviteret hende på en bid mad.

- Adam Price ringede og sagde, at han kom til Paris nogle dage sammen med Katherine, og han ville derfor gerne mødes til en kop kaffe, når nu han alligevel var der. Han spurgte, om det gjorde noget, at han tog Katherine med, og så blev vi enige om at spise en frokost sammen i stedet. Her introducerede Adam mig for hende, siger France Roque til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet spørger til Katherine Diez rolle som jurymedlem af European Book Prize

Kendte hende ikke

Hun betoner, at hun ikke på forhånd vidste, at Diez var litteraturanmelder eller at hun var interesseret, men at man netop stod og manglede en som hende, fordi man var blevet enige om at gå efter en jury med nordisk islæt.

- Jeg tænkte, at Katherine var meget klog og sød. Vi havde læst nogle af de samme bøger, og vi var meget enige om nogle ting. Hun arbejdede for et stort medie, som jeg tog et nærmere kig på. Jeg spurgte hende så, om hun mon ville være med, siger France Roques.

Adam Price nægter, at han skulle have påvirket noget som helst i forhold til kærestens nye prestigefyldte jurypost. Men han arrangerede middagen, hvor hun endte med at få tjansen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Gik godt i spænd

Hun fortæller, at Katherine Diez som jurymedlem ikke får hverken løn, betalte rejser eller gratis logi.

- Kiggede du efter andre litteraturanmeldere fra Danmark til posten?

- Nej. Men det er præcis det samme som med tidligere jurymedlemmer. Folk taler med mig og anbefaler andre. Og hvis der er kemi, kommer de med.

- Så det var også sådan i tilfældet Adam Price - altså at han sagde noget à la 'her er min kæreste, hun er meget talentfuld?'.

- Ja, jeg kiggede på hendes arbejde, og vi talte sammen både alle tre og hende og jeg. Hun anbefalede mig nogle bøger, og jeg sagde, at hvis hun havde gode ideer, kunne hun komme med dem. Vi gik godt i spænd, og derfor ville jeg gerne have hende med i juryen, siger France Roques.

Katherine Diez har skrevet en lang besked til Ekstra Bladet, der stort set er identisk med de udtalelser, Adam Price kommer med i boksen herunder.

Hun nægter, at kæresten på nogen måde har haft til hensigt at lave lobbyarbejde for sig, og langer samtidig ud efter folk og deres grimme kommentarer på sociale medier i kølvandet på Ekstra Bladets oprindelige historie:

'Det er ekstremt ubehageligt, hvad jeg skal lægge øre til. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, om der ville være den samme maliciøse tone, som jeg nu kan læse, hvis ikke det handlede om en ung kvinde med et særligt udseende og en særlig tone i debatten, som nu har fået en plads i en litterær jury', skriver hun og fortsætter:

'Jeg har naturligvis forståelse for, at man kan interessere sig for, hvordan en sådan sammenhæng opstår. Men tonen, der diskuteres i, og karakteren af de ubehagelige kommentarer gør mig meget ked af det og meget skuffet', skriver Diez.