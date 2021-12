Jussi Adler-Olsen i ny million-investering

Jussi Adler-Olsen kan andet end at skrue en spændende krimi sammen.

Den 71-årige forfatter har en særdeles god næse for at gøre en fornuftigt handel på boligmarkedet, og hans store succes både nationalt og internationalt har gjort det muligt at investere store summer i mursten.

Senest har Adler-Olsen købt sig endnu en erhvervsejendom.

Ifølge sn.dk har forfatteren investeret 11,9 millioner kroner i en ældre ejendom i centrum af Hørsholm, som han overtager ved årsskiftet.

Når Jussi Adler-Olsen går på boligjagt, kigger han især efter, om ejendommen er pæn - og det hans nye køb, der ligger på gågaden i den nordsjællandske by.

- Det her er en meget smuk ejendom, som lige trænger til en lille kærlig hånd. Og det er det, jeg elsker allermest. Det, der driver mig, er at købe en ejendom og gøre den levende og fin igen. Indvendigt som udvendigt. Det vil vi begynde på i det nye år, siger han ifølge sn.dk.

Det er denne hvide ejendom, Jussi Adler-Olsen har købt. Foto: DanBolig.

Ejendommen på hovedgaden i Hørsholm indeholder i dag tre erhvervslejemål og to lejligheder. Den ene lejlighed skal nogle bekendte til forfatteren og hans kone, Hanne, bo i. Hvad der skal ske med den anden, ved han endnu ikke.

Investeringen i den nye erhvervsejendom er den fjerde af slagsen for Jussi Adler-Olsen og hans investeringsvirksomhed ADLEROLSEN.ESTATE ApS. Ifølge oplysninger fra tingbogen ejer forfatteren også to erhvervsejendomme i Holte og en ved Peblinge Dosseringen.

Samlet har Jussi Adler-Olsen givet 64.950.000 kroner for de fire erhvervsejendomme.

Farvel til Valby

Tidligere på året flyttede manden bag fortællingerne om Afdeling Q til Hørsholm med sin kone. I den forbindelse solgte de deres tidligere hjem i Valby.

Succesforfatteren og fruen nåede kun at bo i villaen i fem år, inde de pakkede flyttekasserne og rykkede nordpå for at være tættere på deres børn og børnebørn.

Tilbage i 2016 gav parret 12,5 millioner kroner for det 320 kvadratmeter store hus. I august i år blev det solgt for 22,6 millioner.

I første omgang blev villaen sat til salg for 25 millioner, men trods et gedigent afslag har Adler-Olsen altså scoret 10,1 millioner kroner på salget villaen på 329 kvadratmeter samt garage og orangeri.

Med til historien hører dog, at forfatteren har puttet mange penge i ejendommen, fortalte han tidligere i december til Ekstra Bladet.

- Vi har brugt 5,5 millioner kroner på at renovere huset, bygge terrasser og den slags. Så det skal trækkes fra, kan man sige. Men det er da en pæn fortjeneste alligevel, og det er vi glade for, siger han.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jussi Adler-Olsen til han seneste bolighandel

Sådan ser Jussi Adler-Olsens hus ud udefra. Foto: Paulun Bolig

