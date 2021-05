Jysk-arvings millionvilla i brand: - Den er meget medtaget

Tirsdag aften udbrød der en større brand på den historiske ejendom Arnsborg ved Julsø i Silkeborg.

Onsdag pågår arbejdet med branden stadig, fortæller indsatsleder Anders Simonsen fra Midtjysk Brand og Redning til Ekstra Bladet.

- Vi har været derude igen i dag og har lige færdiggjort endnu en efterslukning, siger han og fortsætter:

- Der er en masse papiruld i ejendommen, som har været brugt til isolering, og det ligger og gløder og ulmer, og det kan vi ikke se på vores termiske kameraer, så det er det, der gør, at vi har været derude igen. Vi håber ikke, at vi skal derud mere, men vi kan heller ikke udelukke det, for der kan være de her hulrum, hvor det her papiruld ligger og gløder og holder varmen, og så blusser det op igen.

Anders Simonsen fortæller, at huset har fået omfattende skader som konsekvens af branden.

- Det er under renovering, men der er kommet markante skader på det ene hjørne af huset. Der har været brand på første sal af huset, og det har så spredt sig til spidstaget, og det er meget medtaget, mens der samtidig også er vandskade, siger han.

Igen onsdag er brandvæsenet til stede ved ejendommen. Foto: BYRD/Peter Erfurth

Ifølge indsatslederen er det endnu for tidligt at sige noget om årsagen til branden.

- Det er op til politiet at efterforske den del. Det skal de til nu, og når de har afsluttet deres undersøgelser, ved vi meget mere om det, siger Anders Simonsen.

Indsatslederen fortæller til Ekstra Bladet, at ejendommen stod tom under branden på grund af den pågående renovering.

Det er ifølge Midtjyllands Avis Jysk-stifteren Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, der i dag er bestyrelsesformand i Jysk Holdning, der ejer ejendommen. Den købte han i 2017.

Jacob Brunsborg overtog formandsposten i Jysk Holdning efter sin far, Jysk-kongen Lars Larsens, død. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Købte med rabat

Jacob Brunsborg har tidligere fortalt til Midtjyllands Avis, at han købte ejendommen, der rummer hele 576 kvadratmeter, for 20,5 millioner kroner. Ejendommen var ellers udbudt for 30 millioner kroner.

- Vi glæder os meget over købet af den spændende ejendom. Det er et historisk sted, som er klassificeret som bevaringsværdigt. Vi overtager huset 1. juli og går derefter i gang med en løbende renovering, og det vil måske tage to til fem år, før vi kan flytte ind. Renoveringen skal ske i respekt for den oprindelige stil, men så det samtidig passer til nutiden, fortalte Jacob Brunsborg i den forbindelse.

Midtjysk Brand og Redning blev kaldt ud til branden kl. 20.45 tirsdag aften og har siden arbejdet på stedet med korte pauser. De forlod ejendommen efter midnat natten til tirsdag, men måtte tidligt på morgenen vende tilbage igen. De har nu atter forladt ejendommen.