Jyttes bøn: Hold sjæl og ånd ved lige

Den 86-årige skuespiller og miljøforkæmper Jytte Abildstrøm har et opråb i disse cornoatider: Hold sjæl og ånd ved lige.

Selv nyder hun at høre morgenandagt og at læse filosofiske værker af blandt andet John Engelbrecht.

– Jeg har været heldig at være ude at holde foredrag næsten en gang om ugen trods omstændighederne, men det handler om at holde sig i gang, siger hun og fortsætter:

– Jeg vælger at være optimist og at se pandemien som et wakeupcall i forhold til, at vi alle skal varetage jord, ild og vand. Det er vores verden. Jeg er optimist i forhold til 2021, og jeg tager også meget gerne en vaccine, når det bliver min tur, siger Abildstrøm, der holdt nytår under corona-korrekte forhold i det økologiske kollektiv i Roskilde, hvor hun bor.

– Det skal være en fælles fest, men vi holder os til ti personer ad gangen.