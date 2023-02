Kåd Kenter kysser løs: Klar med nyt show

Tommy Kenter kan stadig underholde. Det viste entertaineren, der snart er klar med et nyt show, onsdag aften for pressen

Kendte ansigter var onsdag aften samlet i biografen Imperial i 'København', hvor der var gallapremiere på den nye Bille August-film, 'Kysset'.

Her var blandt andre 72-årige Tommy Kenter mødt op med sin hustru, Janne, som han blev gift med i 2020. Og her var humøret højt, da de foran fotograferne gav prøver på deres kærlighed og kyssede løs.

Der var kys og højt humør fra Kenter og fruen. Foto: Kenneth Meyer

Mundtøjet blev dog kun brugt til at snakke, da Ekstra Bladet efterfølgende mødte ham og partneren til en snak og spurgte Kenter, hvordan han har det for tiden.

- Jo tak, du. Det er op og ned. Hovedet op og benene ned, lød det fra en storsmilende Tommy Kenter, der har nok at se til for tiden.

- Jeg går og indøver et show med min ekskone Ann-Mari Max Hansen, der hedder 'Love me Kenter' på Det ny Teater, som har premiere torsdag 2. marts.

- Er I klar til det?

- Nej ... det skal vi også først være 2. marts. Men det går da nogenlunde planmæssigt, sagde han.

Parret tog filmtitlen bogstaveligt på den røde løber. Foto: Kenneth Meyer

'Skønt'

Tommy Kenter og Ann-Mari Max Hansen var kærester i 70'erne og fik sammen en datter, Sarah.

Det tidligere par har flere gange stået på forskellige scener sammen, og inden længe gælder det altså 'Love me Kenter', der beskrives som 'et show med humor, dejlige sangnumre og små dramatiske sketches om vores liv i lyst og nød og ægteskabets forunderlige faser'.

Og Tommy Kenter er glad for at spille sammen med eksen.

- Det er da skønt, sagde han og fortsatte:

- Så nu har vi tilladt os at fråse til et seksmandsorkester, for hun synger vidunderligt, så nu skal hun have et ordentligt skud i røven ... ryggen!

72-årige Tommy Kenter har indtil videre ingen planer om at trække stikket og slappe mere af. Han vil blive ved med at optræde.

- Det er det, jeg lever af. Jeg kan ikke rigtig tillade mig at drosle ned, for jeg skal betale min husleje. Så længe, der er folk, der vil se på mig, så møder jeg gerne op.