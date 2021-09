Kæmpe brøler: Død skuespiller stod på gæsteliste

Den folkekære skuespiller Søren Spanning, der blandt andet er kendt fra film som 'Midt om natten', 'En kongelig affære' og serien 'Borgen', døde tilbage i februar sidste år.

Alligevel stod han på gæstelisten, da der onsdag aften var gallapremiere på filmen 'Margrete den første' i Imperial i København.

Det skriver B.T.

Af gæstelisten, som Ekstra Bladet også er i besiddelse af, står Søren Spanning til at deltage sammen med sin kone, skuespilleren Karen-Lise Mynster.

Og det var en klar fejl, erkender SF Studios, der står for pressearbejdet for filmen, over for Ekstra Bladet.

'Det er jo en dybt beklagelig fejl, og jeg blev virkelig ked af det, da jeg blev gjort opmærksom på det', skriver Camilla Baggesen, der er publicity manager, i en mail til Ekstra Bladet.

Her uddyber hun, hvordan fejlen i første omgang overhovedet kunne ske.

'Sagen er den, at vi fik en bekræftelse på deltagelse til gallapremieren af Karen-Lise Mynster (Spannings enke, red.), og de står desværre stadig noteret sammen på vores invitationsliste'.

Karen-Lise Mynster ses her sammen med datteren Rosalinde Mynster til Søren Spannings begravelse. Foto: Mogens Flindt

'Gæstelisten blev sendt ud til den presse, som var tilmeldt til at dække vores løber i går, og det var her de stod noteret sammen med de øvrige gæster', lyder det videre.

Skal ikke ske igen

Camilla Baggesen understreger, at de nu har taget deres forholdsregler, så noget lignende ikke sker igen.

'Vi har naturligvis opdateret vores invitationslister nu, så det ikke sker igen', lyder det fra Camilla Baggesen.

Da gæstelisten var målrettet pressen og ikke blev offentliggjort andre steder, har SF Studios ikke været i dialog med familien om fejlen.

'Vi har opdateret listerne nu, og det sker naturligvis ikke igen. Det er jo virkelig beklageligt, men engang imellem laver jo vi fejl, og så må vi bare sørge for, at det ikke sker igen og det har vi gjort nu', lyder det.

Lignende fejl sket flere gange

Det er langtfra første gang, at en lignende fejl er sket.

I forbindelse med Oscar-uddelingen sidste år, sad eksperterne på 'Go' morgen Danmark' på TV 2 og analyserede, hvilken påklædning de kendte ville dukke op i.

Her konkluderede de, at 'Black Panther'-skuespilleren Chadwick Boseman ville dukke op i et farvet jakkesæt. Det til trods for, at han kort forinden var død.

Skuespilleren blev 43 år og døde efter en længere kamp mod tarmkræft.

Kæmpe brøler: Død skuespiller stod på gæsteliste

