Kæmpe brøler: Ellemann erklæret død før tid

Det er fejlen, der bare ikke må ske.

Alligevel skete den fredag aften på Weekendavisens hjemmeside.

Her begik avisen en utilgivelig brøler, da de erklærede tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen død. Det skriver journalisten.dk.

To dage før 80-årige Ellemann-Jensens bortgang bragte de hans nekrolog med overskriften 'Uffe er død'.

Ifølge journalisten.dk var det politisk journalist på Weekendavisen Arne Hardis, der skrev nekrologen i løbet af ugen til papirudgaven af Weekendavisen, da det stod klart, at Uffe Ellmann-Jensens tilstand var alvorlig og forværret i en grad, at hans søn Jakob Ellemann-Jensen var taget hjem fra Folkemødet for at være sammen med sin kræftsyge far.

Pinlig fejl

Nekrologen skulle naturligvis først være bragt efter Uffe Ellemann-Jensens død, men ved en fejl kom en til at publicere den på nettet fredag aften.

'Af tekniske grunde ligger den i systemet, og ved en fejl bliver den ikke pillet af. Derfor ryger den på nettet, og det er beklageligt, siger Arne Hardis til fagbladet.

Ifølge Arne Hardis lå nekrologen på weekendavisen.dk i nogle timer fredag aften.

Til journalisten.dk kalder han det for en pinlig fejl, der helst ikke må begås, når det handler om liv og død.

Uffe Ellemann-Jensen døde natten til søndag omgivet af sine nærmeste.

Savner ham forfærdeligt

Jakob Ellemann-Jensen delte søndag morgen et meget personligt Facebook-opslag om tabet af sin far:

'Min far er død i nat. Han blev 80 år, og han levede et langt og fantastisk liv, hvor han både nåede, oplevede og påvirkede mere end de fleste. Jeg savner ham allerede helt forfærdeligt. Vi ringede tit sammen', skriver Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter:

'Vi havde en evig samtale kørende om både stort og småt. Fra store overvejelser om politik og verdens indretning til alle de små ting, som hverdagen er fuld af. Vi kunne være alvorlige. Vi kunne grine. Vi kunne det hele. Især grine.'

Engells personlige farvel